2018-02-11 16:31:00.0

Berlin Helene Fischer enttäuscht Fans mit Absage der Berliner Konzerte

Schlagersängerin Helene Fischer hat nun auch die letzten beiden von fünf geplanten Auftritten in Berlin abgesagt. Die 33-Jährige sorgt mit der Absage für Unmut unter ihren Fans.

Die Absage aller fünf geplanten Auftritte von Schlagersängerin Helene Fischer (33) in Berlin hat bei manchen Fans für Unmut gesorgt. Auf Facebook kritisierten sie besonders die kurzfristige Absage der Konzerte vom Samstag und Sonntag erst am Samstagmittag. "Euch müsste man sämtliche Unkosten in Rechnung stellen", schrieb etwa ein Nutzer.

"Warum man die Fans so lange hinhält, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen und da fehlt mir auch jedes Verständnis", schrieb eine andere Nutzerin. Sie äußerte aber zugleich wie viele andere auch Verständnis für Fischer, die ihre Auftritte wegen Krankheit abgesagt hatte.

Helene Fischer sagt wegen eines Infekts ausverkaufte Konzerte ab

Unklar blieb zunächst, was aus den kommenden Auftritten des Schlagerstars wird. Im Rahmen ihrer aktuellen Tournee soll sie bereits an diesem Dienstag in Wien ihr erstes von fünf geplanten Konzerten in der österreichischen Hauptstadt geben. In den beiden darauffolgenden Wochen sind jeweils fünf Auftritte in Oberhausen und in München vorgesehen.

"Trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Helenes Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert", hieß es am Samstag auf der offiziellen Facebookseite der Sängerin. Ursprünglich waren für Samstag und Sonntag Konzerte in der Berliner Mercedes-Benz-Arena geplant gewesen.

Zuvor waren bereits die ursprünglich für vergangenen Dienstag, Mittwoch und Freitag angesetzten Auftritte wegen eines akuten Infekts abgesagt worden. Alle Shows waren mit je 12.000 Tickets ausverkauft. Für zwei Konzerte waren bereits neue Termine am 10. und 11. März angesetzt worden.

Die Planung von Nachholkonzerten sei jetzt sehr schwierig geworden, weil in der Halle im möglichen Zeitraum im März nicht mehr genügend freie Termine zur Verfügung stünden, hieß es jedoch am Samstag. Bis spätestens kommenden Mittwoch solle eine Lösung verkündet werden. Tickets könnten aber ab sofort an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Helene Fischer - eine Traum-Karriere

Helene Fischer wurde als zweites Kind des russlanddeutschen Ehepaars Maria und Peter Fischer in Krasnojarsk in Sibirien geboren. 1988 wandert die Familie nach Wöllstein (Rheinland-Pfalz) aus. Nach dem Schulabschluss absolvierte sie eine dreijährige Ausbildung an der Stage & Musical School in Frankfurt am Main. Am 3. Februar 2006 erschien dann ihr erstes Album "Von hier bis unendlich". Darauf folgten "So nah wie du" (2007), "Zaubermond" (2008), "So wie ich bin" (2009), "Für einen Tag" (2011), Farbenspiel (2013) und Weihnachten (2015).

Die Künstlerin hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, zum Beispiel den Bambi, die Goldene Kamera und den Romy-Award. Schon mehrmals bekommen hat sie den Echo Pop, die Goldene Henne und und die Krone der Volksmusik. (AZ/dpa)