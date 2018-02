2018-02-16 20:38:08.0

Tour geht weiter Helene Fischer ist wieder fit - und singt vor 10.000 Fans in Wien

Helene Fischer war krank. Jetzt geht es ihr besser. Wie geplant konnte die Sängerin ihren Auftritt in Wien absolvieren. Dennoch hält sich hartnäckig ein Gerücht.

Nach einem krankheitsbedingten Ausfall hat Schlagerstar Helene Fischer ihre Tournee in Wien wieder aufgenommen. Am Freitagabend trat die 33-Jährige vor rund 10.000 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle auf. Wegen eines Infekts hatte die derzeit erfolgreichste deutsche Sängerin in den vergangenen Tagen insgesamt sieben Konzerte in Berlin und Wien absagen müssen.

Obwohl Fischers Arzt erst am Donnerstag wieder grünes Licht gab, wollte Fischer ihre anspruchsvoll choreographierte Show voraussichtlich ohne Kürzungen durchziehen, sagte eine Sprecherin des Wiener Veranstalters LS Konzerte.

Helene Fischer: Ich bin nicht schwanger

Am vergangenen Dienstag hatte die Sängerin ihre Fans noch vertrösten müssen: "Mein Infekt hält sich leider hartnäckig und lässt einfach nicht zu, dass ich für euch singen kann." Sie war zugleich Gerüchten über einen möglichen Abbruch der Tournee entgegengetreten: "Ich bin weder schwanger, und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich! Totaler Quatsch! Ich bin auch nicht todkrank, ich komme wieder!"

Sportlich bis sexy: Der Bühnen-Look von Helene... "Farbenspiel" war der Titel von Helene Fischers Tournee 2015 und in diesem Fall Programm. Wie eine griechische Göttin präsentierte sich die Künstlerin in Gelb und Gold ihren Fans.

Nach zwei weiteren Auftritten in der österreichischen Hauptstadt am Wochenende ziehen Fischer und ihr rund 200 Personen starker Tross weiter nach Oberhausen (20./21./23./24./25.2.) und München (27./28.2. sowie 2./3./4.3.). Im Juni und Juli folgt dann eine Stadiontour durch Deutschland, mit Abstechern in die Schweiz und nach Österreich. (AZ, dpa)

Helene Fischer wird am 5. August 1984 als zweites Kind des russlanddeutschen Ehepaars Maria und Peter Fischer in Krasnojarsk in Sibirien geboren. Der Vater ist Sportlehrer, die Mutter Ingenieurin.

1988 wandert sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Wöllstein (Rheinland-Pfalz) aus.

In Wörrstadt besucht sie die Realschule und nimmt an Theater-AGs und Musicalkursen teil.

Nach dem Schulabschluss absolviert sie an der Stage & Musical School in Frankfurt am Main eine dreijährige Ausbildung.

Sie tritt am Staatstheater Darmstadt in der Rocky Horror Show auf sowie im Volkstheater Frankfurt in der Schlagerrevue Fifty-Fifty und dem Musical Anatevka.

Ihre Fernsehpremiere feiert die Sängerin am 14. Mai 2005 im Ersten im "Hochzeitsfest der Volksmusik".

Am 3. Februar 2006 erscheint ihr erstes Album "Von hier bis unendlich".

Weitere Alben von Helene Fischer sind: "So nah wie du" (2007), "Zaubermond" (2008), "So wie ich bin" (2009), "Für einen Tag" (2011), Farbenspiel (2013) und Weihnachten (2015)

Die Künstlerin hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, zum Beispiel den Bambi, die Goldene Kamera und den Romy-Award. Schon mehrmals bekommen hat sie den Echo Pop, die Goldene Henne und und die Krone der Volksmusik.

Seit Mai 2008 ist Helene Fischer mit dem Schlager-Star Florian Silbereisen liiert.

Seit 2011 hat sie ihre eigene Fernseh-Show, die "Helene Fischer Show", bei der sie tanzt, singt und moderiert. Die Sendung wird einmal im Jahr an Weihnachten ausgestrahlt.

