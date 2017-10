  Herzogin Kate und Prinz William erwarten ihr Baby im April  

Die britische Herzogin Kate und Prinz William (beide 35) erwarten ihr Baby im April. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag mit. Das Paar hat bereits zwei Kinder: Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2). Ob das dritte Kind ein Mädchen oder ein Junge wird, ist noch nicht bekannt.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof