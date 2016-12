2016-12-30 06:42:00.0

Krimis Hier irrt der "Tatort": Wie Rechtsmediziner arbeiten

Im "Tatort" spielt Jan Josef Liefers den beliebten Professor Karl-Friedrich Boerne. Ein echter Rechtsmediziner deckt nun auf, wie oft die Krimi-Handlung von der Realität abweicht. Von Tilmann P. Gangloff

Rechtsmediziner gehören inzwischen zum festen Ensemble der meisten Krimireihen. In Deutschland prägt seit Jahren Jan Josef Liefers als Professor Karl-Friedrich Boerne aus dem „Tatort“ das Bild dieses Berufsstandes in der Öffentlichkeit. Wie korrekt es ist, hat Michael Tsokos, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Berliner Charité, untersucht. Das sind aus seiner Sicht die größten Irrtümer:

Rechtsmediziner sind Ermittler? Seine Kollegen und er würden niemals „auf die Idee kommen, nach Feierabend Verdächtige zu beschatten oder uns nachts Zutritt zu einem Tatort zu verschaffen“, sagt Tsokos. Es sei auch „pure Fantasie“, dass Rechtsmediziner bei der Verhaftung und Vernehmung von Verdächtigen zugegen seien.

Angehörige identifizieren Opfer? Für Tsokos wäre das ein „kriminaltechnischer Super-Gau“: Bei etwa der Hälfte aller Morde handele es sich um Beziehungstaten, erklärt er. Häufig finde die Spurensicherung erst im Rahmen der Obduktion statt. Angehörige würden also zwangsläufig DNS-Spuren, Fasern oder gar Fingerabdrücke auf dem Leichnam hinterlassen. Ohnehin seien die postmortalen Veränderungen oft so stark, dass eine Identifizierung anhand der Gesichtszüge kaum noch möglich sei, weshalb dies meist anhand „unveränderlicher Kennzeichen“ wie Narben oder Tätowierungen geschehe.

Tote sehen wie Schlafende aus? Wenn sie nicht gerade durch Gewalteinwirkung entstellt sind, sehen Tote im Film meist wie leichenblasse Schlafende aus. Die Veränderungen, die die sterblichen Überreste durchlaufen, werden Zuschauern erspart. Während die Leichen im Krimi gern tagelang auf Obduktionstischen herumlägen, so Tsokos, würden sie in der Regel unmittelbar nach der Obduktion zur Bestattung freigegeben. Ins Reich der Fabel gehöre auch die verbreitete Überzeugung, Haare und Fingernägel wüchsen nach dem Tod weiter.

Rechtsmediziner: schräge Vögel? Tsokos räumt zwar ein, dass einige seiner Kollegen „etwas spezielle Zeitgenossen“ seien, die auch die eine oder andere Marotte hätten. Er kenne aber niemanden, der den oft „chronisch schlecht gelaunten Zynikern“ aus dem Fernsehen ähnele.

Zwei Finger am Hals? Dieses Detail ärgert Tsokos: In beinahe jedem Krimi gebe es eine Szene, in der ein Polizist mit zwei Fingern an der Halsschlagader eines Menschen überprüfe, ob der noch lebe. In der Realität sei die Todesfeststellung „wesentlich komplexer“. Atemstillstand, Pulslosigkeit oder weite Pupillen seien „unsichere Todeszeichen“. Mediziner verließen sich allein auf „sichere Todeszeichen“ wie Leichenflecken, Leichenstarre oder Fäulnis, sagt er.