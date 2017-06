2017-06-08 12:09:45.0

Pfingstferien Hier müssen Urlauber dieses Wochenende mit Stau rechnen

Pfingsten ist vorbei, doch die Schulferien dauern an. Daher werden auch dieses Wochenende die Autobahnen im Süden Deutschlands voll sein. Wo überall mit Staus zu rechnen ist. Von Andreas Baumer

Dieses Wochenende startet in Bayern und Baden-Württemberg die zweite Hälfte der Pfingstferien. Was Schüler freut, ist für Autofahrer ein Graus. Denn dieses Wochenende erwartet der ADAC zumindest im Süden der Bundesrepublik lange Staus. Doch auch im Rest Deutschlands könnte es zu Verzögerungen kommen. "Mehr Zeit einplanen sollten Sie auf den Strecken zu und von den Küsten sowie zwischen Köln und Lübeck", sagt ein ADAC-Sprecher. Auch rund um Berlin werde es eng. Dort gehen nämlich die einwöchigen Ferien zu Ende.

Wo in Süddeutschland besonders viel Verkehr ist

ANZEIGE

Klassische Staustrecken seien insbesondere die A3 Frankfurt-Würzburg-Nürnberg-Passau, die A8 Salzburg-München, die A9 München-Nürnberg, die A93 Inntaldreieck-Kufstein und die A95/B2 München-Garmisch-Partenkirchen, sagt der ADAC. Auch auf der A99, die Umfahrung München zwischen dem Kreuz Nord und dem Kreuz Süd, müsse man mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Wie es im Ausland aussieht

Stark belastet sein wird die Brennerautobahn genauso wie der Karawankentunnel. Zu Verzögerungen wegen Grenzkontrollen könnte es zwischen Deutschland und Österreich, Österreich und Ungarn, Österreich und Slowenien, Österreich und Italien sowie Slowenien und Kroatien kommen. Reisende sollten unbedingt einen gültigen Personalausweis mitführen.

Wo Rückreisende mit Staus rechnen müssen

"Staus und Wartezeiten bei der Einreise von Österreich nach Deutschland können nicht ausgeschlossen werden", sagt ein Sprecher des ADAC. Am stärksten gefährdet seien die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).

Wann besonders viel Verkehr ist

Die größte Staugefahr sieht der ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und -nachmittag sowie am späten Sonntagnachmittag. "Bei schönem Wetter sind am Samstag und Sonntag auch auf den Straßen in Naherholungsgebiete und zu den Küsten Staus programmiert", sagt der ADAC-Sprecher. Wer Staus meiden will, sollte in der Nacht losfahren. Doch der ADAC rät zu Vorsicht: "Die Frage ist: Was traut man sich zu? Nicht für jeden ist das geeignet, nicht jeder ist nach der Arbeitswoche am Freitag ausgeruht genug." Selbst Nachtfahrer haben keine Garantie, dass sie ohne Stau ans Ziel kommen. Leerer dürften die Straßen zudem am Sonntag sein. Viele Urlauber sind dann schon am Ziel. Lastwagen haben in Deutschland zudem zwischen 6 und 22 Uhr Fahrverbot.