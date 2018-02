2018-02-01 18:03:00.0

Ohne Kevin Spacey "House of Cards": Diane Lane und Greg Kinnear sollen es richten

Die Polit-Serie "House of Cards" gehört zu Top-TV-Serien der letzten Jahre. Nach Sex-Vorwürfen gegen Kevin Spacey gibt es in Staffel 6 zwei andere Hauptdarsteller.

Die Polit-Serie "House of Cards" wird nach dem Aus von Kevin Spacey mit den US-Schauspielern Diane Lane (53, "Untreu") und Greg Kinnear (54, "Little Miss Sunshine") fortgesetzt. Neue Dreharbeiten zu "House of Cards" ohne Kevin Spacey waren bereits im Dezember angekündigt worden. Wie der Streamingdienst Netflix mitteilte, ist die Produktion der sechsten und letzten Staffel der erfolgreichen Polit-Serie am Mittwoch angelaufen.

Im November war die Produktion von "House of Cards" zunächst auf Eis gelegt worden, nachdem zahlreiche Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey (58) ans Licht gekommen waren. Netflix hatte im Zuge der Enthüllungen die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler aufgekündigt. Fans der Serie hatten sich darum gesorgt, ob die Serie deshalb vollständig eingestellt würde.

"House of Cards": Ein Geschwisterpaar als neue Hauptfiguren?

Stattdessen sind nun zwei neue Protagonisten für "House of Cards" angekündigt worden. Zu den Rollen von Diane Lane und Greg Kinnear machte Netflix keine Angaben. Laut US-Medienberichten sollen sie Geschwister spielen. Neben Hauptdarstellerin Robin Wright (51) als Claire Underwood sind unter anderem auch Michael Kelly, Campbell Scott, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer in der letzten Staffel von "House of Cards" dabei.

Kevin Spacey und Claire Wright verkörperten in "House of Cards" bisher das rücksichtslose Politiker-Ehepaar Frank und Claire Underwood. Frank Underwood war im Verlauf der Serie durch Intrigen und Morde zum US-Präsidenten aufgestiegen - mit Unterstützung seiner Ehefrau. Am Ende der fünften Staffel hatte Claire ihren Mann dann als Präsidentin abgelöst. Es ist noch unklar, wie die Drehbuchautoren das Ausscheiden von Spacey in der Serie verarbeiten werden. (dpa)