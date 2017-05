2017-05-02 08:47:36.0

Staffel 5 House of Cards: Netflix veröffentlicht ersten Trailer zu Staffel 5

Am 30. Mai veröffentlicht Netflix Staffel 5 von "House of Cards". Nun gibt es den ersten Trailer für die neue Staffel der Kultserie um Präsident Underwood.

Serien-Fans weltweit haben sich diesen Tag schon längst in ihrem Kalender markiert: Am 30. Mai veröffentlicht Netflix neue Folgen von "House of Cards". Die Serie um den durchtriebenen US-Präsidenten Frank Underwood und seine Frau Claire geht dann in die fünfte Staffel. Am 1. Mai veröffentlichte der Streamingdienst einen ersten Trailer.

Trailer zu "House of Cards": Frank und Claire Underwood als Präsident und Vizepräsidentin?

Frank und Claire machen offenbar da weiter, wo sie in der vierten Staffel aufgehört haben. Damals versuchte das machthungrige Ehepaar, bei der nächsten Wahl gemeinsam zu kandidieren: Frank als Präsident und Claire als Vizepräsidentin. Die Amerikaner seien wie kleine Kinder, erklärt Frank im Trailer seiner Noch-First-Lady in gewohnt verächtlichem Tonfall: "Wir müssen ihre klebrigen Finger halten und ihre schmutzigen Münder abputzen. Wir müssen ihnen den Unterschied zwischen Recht und Unrecht beibringen."

Und statt der üblichen Formel "One nation under God" aus dem "Pledge of Allegiance", dem Treueschwur auf die amerikanische Nation, heißt es im Trailer nur: "One nation. Underwood". "Underwood 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036", ist Frank Underwoods Stimme zu hören.

Inhaltlich verrät der Trailer nicht viel. Ob die Hauptfigur Frank Underwood etwa die Staffel tatsächlich nicht überleben wird, wie manche Fans spekulieren, lässt sich aus den Ausschnitten nicht herauslesen. Viele Wendungen, Überraschungen und Intrigen wird es aber sicherlich geben - das ist schließlich der Markenkern der Politserie.

Staffel 5 von "House of Cards" in Deutschland bei Sky

Die neue Staffel von "House of Cards" wird in Deutschland - anders als in anderen Ländern - nicht bei Netflix zu sehen sein. Die Rechte liegen beim Pay-TV-Anbieter Sky. Bis Netflix-Kunden auch in Deutschland die neuen Folgen anschauen können, dauert es wohl noch einige Monate. Auch bei Amazon und iTunes kann man sich die neue Staffel anschauen, allerdings muss man dafür extra bezahlen.

Netflix ist ein US-amerikanischer Streaming-Dienst für Filme und Serien im Internet.

Das Unternehmen beschäftigt etwa 3700 Mitarbeiter und macht 6,78 Milliarden Dollar Umsatz (2015).

Netflix zählt nach eigenen Angaben 83 Millionen Mitglieder in mehr als 190 Ländern.

Netflix-Nutzer konsumieren nach Firmenangaben täglich mehr als 125 Millionen Stunden Filme und Serien.

Das Unternehmen bietet auch eigene Produktionen wie die Serien "Gilmore Girls" oder "The Crown" an.

"House of Cards" ist der Erfolg von Netflix. Mit seiner ersten eigenen Produktion schrieb der Streamingdienst sofort Fernsehgeschichte: Die Serie mit Oscar-Preisträger Kevin Spacey, die 2013 Premiere feierte, gewann als erste Internetserie überhaupt mehrere Emmys und Golden Globes. Zuletzt hatte das Nutzerwachstum von Netflix nachgelassen. Durch die Veröffentlichung der neuen Staffel von "House of Cards" hofft Netflix allerdings, an frühere Erfolge anzuknüpfen. kos

