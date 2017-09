2017-09-19 06:29:55.0

Karibikinseln Hurrikan "Maria" erreicht Kategorie 5 - und trifft auf Dominica

Die Menschen in der Region räumen nach dem Rekord-Sturm "Irma" noch auf, da ist bereits der nächste Hurrikan im Anmarsch. "Maria" ist auf die höchste Kategorie hochgestuft worden.

Der Tropensturm "Maria" gewinnt auf seinem Weg in die Karibik an Kraft und zieht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde auf die Kleinen Antillen zu. Das US-Hurrikanzentrum stufte "Maria" zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 herauf. Der Wirbelsturm war erst wenige Stunden zuvor auf 4 hochgestuft worden. Der Sturm steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Nach der derzeitigen Prognose dürfte "Maria" einen ähnlichen Kurs wie "Irma" einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und in Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet.

Es sei wegen Tropensturm "Maria" mit starkem Wind, heftigem Regen und hohen Wellen zu rechnen. Für Guadeloupe, Dominica, St. Kitts und Nevis, Montserrat, Martinique, St. Lucia sowie die britischen und amerikanischen Jungferninseln wurde eine Hurrikan-Warnung ausgesprochen. Der dominicanische Premierminister Roosevelt Skerrit rief die Menschen in Risikogebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen.

"Wartet nicht, bis die Flüsse über die Ufer treten. Sucht die Häuser von Freunden und Verwandten oder die Notunterkünfte auf", hieß es in einer Mitteilung des Regierungschefs. Die Bewohner der Karibikinsel sollten zudem ihre Häuser sichern und die Telefonnetze für wichtige Anrufe frei halten. Nachdem Hurrikan "Maria" auf Dominica getroffen war, schrieb Skerrit auf Facebook: "Mein Dach ist weg. Ich bin der Gnade des Hurrikans ausgeliefert. Mein Haus wird überschwemmt." Kurz darauf wurde der Regierungschef in Sicherheit gebracht.

In Guadeloupe fiel wegen "Maria" die Schule aus, wie die örtliche Präfektur mitteilte. Die Menschen sollten entweder zu Hause bleiben oder eine sichere Unterkunft aufsuchen. Verwaltungen und Unternehmen wurden geschlossen. Die Regierung von St. Lucia warnte, es sei mit heftigen Unwettern zu rechnen. Schulen, Geschäfte und Behörden blieben geschlossen. Fischer und Kapitäne kleiner Schiffe wurden dazu aufgerufen, in den Häfen zu bleiben.

Nach der derzeitigen Prognose dürfte Tropensturm "Maria" einen ähnlichen Kurs wie "Irma" einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und im US-Bundesstaat Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben. Auf vielen Inseln in der Karibik dauern die Aufräumarbeiten nach "Irma" noch immer an. Die kubanische Regierung kündigte an, die Betroffenen beim Kauf von Baumaterialien zu unterstützen. Ein weiter Tropensturm könnte die Arbeiten nun behindern.

Es sei damit zu rechnen, dass "Maria" in der Karibik weiter an Kraft gewinne, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. "Wir erwarten, dass "Maria" ein großer, gefährlicher Hurrikan wird, wenn er durch die Kleinen Antillen und die nordöstliche Karibik zieht", schrieben die Meteorologen in ihrem Wetterbericht. Am Mittwoch könnte "Maria" das US-Außengebiet Puerto Rico erreichen. Die Menschen sollten sich auf den neuen Tropensturm vorbereiten, sagte Gouverneur Ricardo Rosselló. Nach dem Durchzug von "Irma" sind in Puerto Rico noch immer rund 65.000 Menschen ohne Strom. dpa/sh