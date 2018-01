2018-01-15 09:43:00.0

Großbrand an der Nordsee Husumer Hotel in Flammen

Ein Hotel an der Nordseeküste hat am frühen Morgen in Husum gebrannt.

Nach einem Feuer im Dachbereich des «Nordseehotel» in Husum sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Einsatz. Foto: Benjamin Nolte (dpa)