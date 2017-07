2017-07-19 09:35:18.0

"Cindy aus Marzahn" Ilka Bessin kommt zurück ins Fernsehen - aber nicht als Cindy

Als "Cindy aus Marzahn" sorgte sie für viele Lacher, nun widmet sie sich ernsteren Themen: Ilka Bessin feiert bald ihr TV-Comeback.

Als "Cindy aus Marzahn" unterhielt sie zehn Jahre lang das deutsche Publikum, letztes Jahr war damit jedoch Schluss. Doch so ganz kann sich Ilka Bessin vom Fernsehen wohl nicht lossagen, denn schon am 26. Juli kehrt sie zurück - als Stern-TV-Reporterin, wie die Bild berichtet. Für die Fernsehshow wird Bessin über soziale Themen berichten.

Statt "Cindy aus Marzahn" nun Reporterin für Stern TV

Im Interview mit Bild sagte die 45-Jährige, dass Zuschauer sich keine Hoffnung auf eine Rückkehr der Comedy-Figur machen müssten - diese Zeiten seien passé. Doch für Bessin war die Arbeit vor der Kamera trotz jahrelanger Erfahrung etwas Neues: "Anfangs war es ungewohnt, ohne Perücke und rosa Jogginganzug im Fernsehstudio zu stehen. Ich musste mir ja als Cindy nie die Frage stellen: 'Was ziehste denn heute an?'"

Auch die Auszeit, die sie sich nach dem vermeintlichen Ende ihrer TV-Karriere gegönnt hatte, sei zunächst gewöhnungsbedürftig gewesen. Erst mit ihrer Modekollektion für große Größen war die Langeweile endgültig besiegt, so Bessin.

Hinter der Figur "Cindy aus Marzahn" steckt die Komikerin Ilka Bessin.

Die deutsche Stand-up-Komikerin (* 18. November 1971) wohnt in Berlin-Wilmersdorf.

Das Markenzeichen von Cindy aus Mahrzahn ist der pinke Jogginganzug.

In ihrer Rolle ist Bessin eine Frau mit Figurproblemen, deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt nur mäßig sind und die es auch bei Männern schwer hat.

Diese Punkte verpackt die Komikerin äußerst sarkastisch und erfolgreich in ihrem Bühnenprogramm.

Ilka Bessin erhielt bereits mehrmals den Deutschen Comedypreis. 2010, 2011 und 2012 wurde sie als Beste Komikerin ausgezeichnet.

2009 erhielt Ilka Bessin ihre eigene Show auf RTL: "Cindy aus Marzahn & Die jungen Wilden".

Cindy aus Marzahn war auch Assistentin von Moderator Markus Lanz bei Wetten, dass...?.

Im April 2013 wurde bekannt, dass die Komikerin mit ihrer TV-Show von RTL zu Sat.1 wechselt.

Im Herbst 2013 machte Cindy aus Marzahn Schlagzeilen, weil die Stadt Augsburg ihre Show untersagte - sie sei zu lustig für den Totensonntag.

Ilka Bessin berichtet über soziale Gerechtigkeit

Obwohl Ilka Bessin ohne Cindy aus Marzahn im Fernsehen zu sehen sein wird, steckt doch auch ein Stück der Comedy-Figur in ihrer neuen Arbeit: Als Reporterin für Stern-TV wird sich Bessin mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigen - ebenjene Verhältnisse, in denen auch Cindy aus Marzahn lebte. Dafür wird sie unter anderem mit Obdachlosen und in Armut lebenden Kindern treffen. Ihre alte Rolle vermisse Bessin dabei nicht: "Cindy ist eine ganz enge Freundin von mir und sie hat einigen Zuschauern über zehn Jahre Spaß und Unterhaltung gebracht. Jetzt geht es aber ohne sie weiter."

Ilka Bessin spendete für die Neu-Ulmer Lebenshilfe

Auch in der Region ist Ilka Bessin nicht nur als Ulknudel bekannt: Im April letzten Jahres war sie in der Ratiopharm-Arena zu Gast und gab ein Versprechen ab. 5000 Euro wolle sie an die Neu-Ulmer Lebenshilfe spenden, weil sie es so toll fände, was die Menschen dort leisteten: „Ich möchte ihre Arbeit unterstützen“, hatte die Komödiantin vor 1800 Zuschauern angekündigt und dafür viel Applaus geerntet.

Und tatsächlich: Wie eine Nachfrage in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe kurze Zeit später ergeben hatte, ging das Geld tatsächlich auf dem Konto des Vereins ein. Die Lebenshilfe kümmert sich um Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen kümmert - Ilka Bessins Spende löste dort große Freude aus. AZ