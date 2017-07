2017-07-12 15:00:00.0

Playboy Im Playboy verrät Jessica Paszka, wie ihr Traummann aussähe

Derzeit ist sie als "Bachelorette" im Fernsehen auf Männersuche. Ob der Richtige dabei ist? Unklar. Im Playboy erklärt Jessica Paszka, was ein Mann haben muss, der ihr gefällt.

Ein schönes Dinner bei Sonnenuntergang mit einer tollen Aussicht. So stellt sich Jessica Paszka ihr Traumdate vor, wie sie im Interview mit der Zeitschrift Playboy sagt. Das Interview hat einen ganz besonderen Hintergrund. Die aktuelle "Bachelorette" hat sich für die August-Ausgabe des Männermagazins nackig gemacht. Jessica Paszka ist das neue Playboy-Cover-Girl.

Im Fernsehen ist die 27-Jährige, die durch ihre Teilnahme an der TV-Show "Der Bachelor" bekannt wurde, derzeit in anderer Rolle zu sehen. Als "Bachelorette" sucht sie unter 20 Männern nach ihrem Favoriten, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnte. Ein verrücktes Gefühl, wie Jessica Paszka im Playboy-Interview erzählt. "Das ist schon ziemlich verrückt und manchmal auch ein bisschen unangenehm, wenn plötzlich 20 Männer angreifen", berichtet sie. Denn: "Selbst wenn man alle Männer zusammenzählt, mit denen ich in meinem Leben ausgegangen bin, waren das nicht so viele."

Im Playboy-Interview sagt Jessica Paszka, auf welchen Typ Mann sie steht

Jessica Paszka, seit rund drei Jahren Single, sucht nach eigenen Angaben einen Mann, der offen, gutherzig und zukunftsorientiert ist und außerdem an das Thema Familie denkt. Denn die "Bachelorette" möchte einmal Kinder haben, wie sie dem Playboy verrät. Mit "Bad Boys" wiederum kann Jessica Paszka eher wenig anfangen. "Ich mag lieber schüchterne Männer", sagt sie.

Punkten kann bei dem Playboy-Covergirl demnach, wer ein Gentleman der alten Schule ist, ihr Blumen mitbringt oder die Tür aufhält. Außerdem wichtig: Ein Mann, der Jessica Paszka gefallen will, sollte es beim Küssen nicht zu schnell angehen. "Ich mag es überhaupt nicht, wenn man mir direkt beim ersten Kuss die Zunge in den Hals schiebt", sagt sie.

Klare Vorstellungen hat Jessica Paszka nach eigener Aussage auch, wenn es darum geht, für welches Magazin sie posieren würde. Das Playboy-Shooting sei für sie eine Ehre, erklärt sie in einem Video, das der Playboy veröffentlicht hat, da in der Vergangenheit "ganz tolle Frauen" für das Magazin posiert hätten. "Ansonsten gäbe es kein Magazin, für das ich mich jetzt nochmal nackig machen würde."

Playboy: Jessica Paszka wurde durch "Der Bachelor" bekannt

Zur Person: Jessica Paszka ist Reality-TV-Darstellerin. Die 27-Jährige, die aus Essen stammt, wurde 2014 durch das Format "Der Bachelor" bekannt. Weitere Auftritte hatte Jessica Paszka in Shows wie "Promi-Big-Brother" oder "Das perfekte Promi-Dinner". Derzeit ist sie auf RTL als "Bachelorette" zu sehen. AZ

