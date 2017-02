2017-02-22 10:17:34.0

Frankreich Imbissbude bekommt aus Versehen Michelin-Stern

Ein unscheinbares Bistro in Frankreich bekommt einen Michelin-Stern. Eine unglaubliche Geschichte, hinter der eine Verwechslung steckt - der Straßenname ist an allem schuld.

Das Bistro "Bouche à Oreille" im französischen Bourges konnte sein Glück kaum fassen, als es einen Stern im Gourmet-Führer "Guide Michelin" erhalten hatte. Solch ein Stern zählt in der Gastro-Welt zu einer der höchsten Auszeichnungen. Aber wie kann es sein, dass eine Imbissbude, die vor allem von Arbeitern und Handwerkern der Stadt besucht wird und bodenständige Hausmannskost für nicht mehr als 12 Euro anbietet, plötzlich eine Michelin-Stern bekommt?

Das war schlichtweg eine Verwechslung wie bfmtv.com berichtete. Eigentlich sollte die Auszeichnung an das Restaurant "Le Bouche à Oreille" in Boutervilliers gehen. Und wie es der Zufall so will, gibt es sowohl in Bourges als auch in Boutervilliers eine Straße mit dem Namen "Route de la Chapelle".

Auch wenn dem Bistro "Bouche à Oreille" Ruhm und Ehre nur kurz gebührten, weil der Fehler vom Gourmet-Führer unverzüglich ausgebessert wurde, erfreut sich der kleine französische Laden jetzt wachsender Berühmtheit und lockt zahlreiche neue Gäste. Der Le Parisien sagte Bistro-Besitzerin Véronique Jacquet wohl, dass sie in ihrem Lokal eigentlich weder genug Platz noch Kellner habe und ihr Sohn wäre vor Lachen fast gestorben, als sie ihm von dem Michelin-Stern erzählte. lur