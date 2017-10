2017-10-18 10:25:00.0

Kult-Comic In "Asterix in Italien" spielt Obelix die erste Geige

Obelix war hinter Asterix immer klar die Nummer zwei. Das ändert sich jetzt. Der dicke Gallier möchte ab heute im neuen Band "Asterix in Italien" seinem Kumpel die Show stehlen. Von Daniel Wirsching

Ein neuer "Asterix"-Band ist immer noch ganz, ganz großes Kino. Im April wurde ein (!) Bild aus "Asterix in Italien" veröffentlicht, im Juli ein zweites. Vor zehn Tagen dann eine Pressekonferenz im Automobile Club de France an der Place de la Concorde in Paris.

Ein jedes Mal berichteten Medien weltweit, ein jedes Mal spekulierten Fans: Wie wird Band 37? Ein Reinfall wie Band 33 ("Gallien in Gefahr") oder endlich wieder ein Klassiker in dieser an Klassikern reichen Kult-Comic-Reihe?

ANZEIGE

Heute erscheint "Asterix in Italien". Und schon das erste Durchblättern – Journalisten unter strengsten Sperr- und Geheimhaltungsfristen seitens des Verlags erlaubt – zeigt: Band 37 beginnt witzig, bleibt witzig und lässt Obelix eine gewichtigere Rolle spielen denn je.

Asterix in Italien - Der neue Comic in Bildern Seit heute steht der neue Comic "Asterix in Italien" in den Regalen. Darin bestreiten Obelix und Kumpel Asterix ein rasantes Wagenrennen durch Italien. Foto: Asterix® – Obelix® – Idefix ® / © 2017 Les Éditions Albert René

Nichts gegen Asterix, aber der Dicke hat sich’s verdient! Und fordert das auch ein, als er auf Seite 9 schreit: "Wieso muss immer Asterix die Hauptrolle spielen?" "Obelix, mein Freund, du bist nun mal Hinkelstein-Lieferant!", gibt Asterix kühl zurück. Darauf Obelix trotzig: "Ist das so? Und wenn ich mich beruflich verändern will?"

"Asterix in Italien" knüpft an die Klasse der alten "Asterix"-Bände an

Gleich mehr dazu. Zuvor: "Asterix in Italien" ist deshalb so wunderbar geworden, weil er den Charme der alten Hefte atmet. Die Anspielungen und Wortspiele im Text, für die sie so geliebt werden, sind keine ärgerlichen Kalauer. Sondern mit viel Gefühl für die "Asterix"-Comic-Vergangenheit in Szene gesetzte, nun ja, Späße.

Was gleichermaßen für die Geschichte gilt, die nicht abhebt – und zum Glück ohne Außerirdische (siehe Band 33) auskommt. Auch die gezeichneten Anspielungen auf die Gegenwart sind stimmig, nicht zu gewollt, nicht überzogen. Was für Kinder wie für Erwachsene funktioniert.

Die Straßen also, die bekanntlich alle nach Rom führen, sind Schlaglochpisten. "Freie Fahrt für freie Bürger" – ein unerfüllbarer Traum. Obelix plagen Globalisierungsängste wegen dieses ultraleichten Bimssteins vom Vesuv ("Der traditionelle Hinkelstein ist passé"). Und, überhaupt, steckt er in einer Midlife-Crisis. Auf Calendulas Rat, seinem Bauchgefühl zu folgen, kauft er einen Rennwagen.

Obelix gibt seinen Rennpferden die Sporen: Rette sich wer kann

Das "große Transcaliga-Rennen" quer durch Italien kommt ihm da gerade recht. Obelix lenkt den Vierspänner, Asterix denkt – als Beifahrer und lebendes Navigationsgerät. Es beginnt, was im Kino Roadmovie genannt wird: Die Handlung spielt auf der Straße (mit ihren ungezählten Schlaglöchern).

Dass Obelix den Favoriten Caligarius, der für Rom startet, nie so recht einholen kann, liegt an seinen Fahrkünsten, den ständigen Hindernissen (Schlaglöcher, Römer) und Ablenkungen (aufreizende "Damen") – sowie am römischen Senator Bifidus. Der soll dafür sorgen, dass Rom und Cäsar nicht alt aussehen. Wie es ausgeht? Mit einem ordentlichen Gelage.

Der Rest wird nicht verraten. Nur das noch: Der dritte "Asterix" seit 2013 von Albert Uderzos Nachfolgern Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (er hat sich als Zeichner erkennbar weiterentwickelt) ist ihr bester. Er macht ihren schwachen "Asterix bei den Pikten" vergessen und lässt auch ihren Wikileaks-Band "Der Papyrus des Cäsar" klar hinter sich.

Asterix in Italien. Egmont Comic Collection (www.egmont-comic-collection.de), 48 Seiten, 12 Euro. Band 37 erscheint heute.