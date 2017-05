2017-05-17 07:14:11.0

Filmfestspiele In Cannes werden zahlreiche Stars erwartet

Die Filmfestspiele in Cannes starten am Mittwochabend mit einem französischen Beitrag. Im Wettbewerb um die Goldene Palme befinden sich auch zwei deutsche Filme.

Stars aus der ganzen Welt werden am Mittwochabend zur Eröffnung des Filmfestes in Cannes erwartet. Zum Auftakt wird das französische Liebesdrama "Les Fantômes d'Ismaël" mit Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard und Mathieu Amalric gezeigt. Die Darsteller werden neben Regisseur Arnaud Desplechin auf dem roten Teppich des Festivalpalastes erwartet - genauso wie die diesjährige Wettbewerbs-Jury: Unter Vorsitz des Spaniers Pedro Almodóvar gehören auch die deutsche Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann") sowie die US-amerikanischen Schauspieler Jessica Chastain und Will Smith zu den Jury-Mitgliedern.

Zwei deutsche Beiträge im Wettbewerb um Goldene Palme

In den kommenden Tagen ist jede Menge Film-Prominenz in Cannes zu sehen, darunter Stars wie Nicole Kidman, Robert Pattinson, Fatih Akin und Diane Kruger. Zu den 19 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme konkurrieren, zählen Werke von Fatih Akin und Michael Haneke.

Der Deutsche Akin zeigt den Thriller "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger, während der Österreicher Haneke das Drama "Happy End" an den Prachtboulevard Croisette bringt. Haneke gewann bereits zwei Mal die Goldene Palme: für "Liebe" und "Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte".

Im Wettbewerb laufen außerdem Werke von Todd Haynes, François Ozon, Giorgos Lanthimos, Michel Hazanavicius und Hong Sang Soo. Mit Sofia Coppola, Naomi Kawase und Lynne Ramsay sind drei Filmemacherinnen vertreten.

Außer Konkurrenz und in Sondervorführungen stehen darüber hinaus Filme von Roman Polanski, Vanessa Redgrave und Kristen Stewart sowie Serienfortsetzungen von Jane Campion und David Lynch im Programm. In einer renommierten Nebenreihe zeigt die Deutsche Valeska Grisebach ihr Werk "Western", das von Maren Ade mitproduziert wurde.

Die Preise des Wettbewerbs werden am 28. Mai vergeben. dpa