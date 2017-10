2017-10-05 09:17:45.0

Tiere In Niedersachsen dürfen Wölfe bald geschossen werden

In Niedersachsen dürfen "Problemwölfe" bald geschossen werden. Selbst die Tötung ganzer Rudel ist nach neuen Beschluss der rot-grünen Landesregierung bald möglich.

Auch der Wolf mischt im niedersächsischen Wahlkampf mit: Kurz vor dem Urnengang am Sonntag kommender Woche verständigten sich die rot-grüne Landesregierung in Hannover und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auf ein sogenanntes Eckpunktepapier, das eine härtere Linie gegenüber "Problemwölfen" festlegt. Selbst die Tötung ganzer Rudel soll in Ausnahmefällen möglich werden.

Zuvor hatte die niedersächsische CDU den Druck in Sachen Wolf erhöht. Spitzenkandidat Bernd Althusmann forderte die Aufnahme des Tiers ins Jagdrecht. Der Bestand werde nicht gefährdet, wenn Wölfe, die für andere Tiere oder sogar Menschen gefährlich seien, von Revierförstern abgeschossen würden, sagte er. Rot-Grün warf er vor, keine Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die betroffenen Nutztierhalter mit dem Problem allein zu lassen.

ANZEIGE

Die Forderung nach einer Aufnahme ins Jagdrecht geht SPD und Grünen allerdings zu weit. Laut ihrem Eckpunktepapier wäre eine Tötung eine Einzelfallentscheidung, es gäbe keine regelmäßigen Abschüsse. Ein solches Vorgehen sei keine "zielführende Option".

So verhalten Sie sich, wenn Sie einem Wolf begegnen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Der Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreift nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück, teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Der Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreift nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück, teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Falls doch eine Begegnung stattfinden sollte, beachten Sie bitte folgende Regeln:

Falls doch eine Begegnung stattfinden sollte, beachten Sie bitte folgende Regeln:

Haben Sie Respekt vor dem Tier.

Haben Sie Respekt vor dem Tier.

Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Falls Sie einen Hund dabei haben, sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei sich behalten.

Falls Sie einen Hund dabei haben, sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei sich behalten.

Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.

Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.

Laufen Sie dem Wolf nicht hinterher.

Laufen Sie dem Wolf nicht hinterher.

Füttern Sie niemals Wölfe – die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen.

Es ist kein Zufall, dass die Wolfsfrage im heißen Wahlkampf in dem norddeutschen Flächenland eine so prominente Rolle spielt. Seit längerem beklagen Landwirte zunehmende Angriffe auf ihre Herden, Bürger befürchten Attacken auf Menschen. Artenschützer lehnen einen Abschuss der bedrohten Raubtiere dagegen strikt ab.

Der Wolf ist durch Bundes- und EU-Gesetze bislang sehr streng geschützt und darf nicht getötet werden. Nach Erkenntnissen von Naturschützern lebten im Frühjahr 2017 in Deutschland vermutlich 61 Rudel sowie neun Wolfspaare. Die Zahlen ändern sich ständig. dpa/AZ/afp