2017-05-23 15:42:00.0

Masern Infektion: 37-Jährige Frau aus Essen stirbt an Masern

Der erste Masern-Tod in diesem Jahr: Eine 37-jährige dreifache Mutter aus Essen ist wohl am vergangenen Samstag an Masern gestorben. Wer sich unbedingt impfen sollte, lesen Sie hier.

Immer wieder sind Regionen Deutschlands von Masern-Ausbrüchen betroffen. Nun hat es offenbar Essen im Westen Deutschlands erreicht: Am Wochenende ist dort eine 37-jährige Mutter der Krankheit erlegen, wie unter anderem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet.

Der Todesfall hat sich demnach am Samstag ereignet. Die Frau war nach der Erkrankung an Masern in das dortige Uniklinikum verlegt worden. Doch auch die Ärzte konnten offenbar nichts mehr für sie tun. Wie die Zeitung weiter berichtet, sind in Essen bislang 31 Masern-Fälle bekannt - die Dunkelziffer könnte jedoch höher liegen, da die Krankheit hochansteckend ist.

Nur wenige Masern-Impfungen 2016 in Deutschland

Gegen Masern haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland wieder weniger Menschen impfen lassen. Es seien 1,9 Millionen Impfdosen von Apotheken an Ärzte abgegeben worden, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mit.

Das sei ein Minus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hieß es unter Berufung auf Berechnungen des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts. 2015 war der Absatz nach einem großen Masernausbruch in Berlin laut Angaben auf 2,3 Millionen Impfdosen angewachsen - damals ein Zuwachs um 46 Prozent im Vergleich zu 2014.

"Der Masernausbruch vor zwei Jahren hatte offenbar nur eine kurzfristige positive Wirkung auf die Impfbereitschaft", erklärte ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold. "Ziel muss es jedoch sein, eine dauerhaft hohe Impfquote in allen Altersgruppen zu erreichen." Wer sich impfen lasse, schütze nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie und die gesamte Bevölkerung.

Die Masern sollten in Deutschland eigentlich bis zum Jahr 2015 ausgerottet sein. Das Gegenteil ist der Fall. Was Sie über die Krankheit wissen müssen:

Masern werden durch ein Virus ausgelöst und sind hochansteckend.

Der Masern-Erreger wird über die Luft (aerogen) und bei direktem körperlichem Kontakt verbreitet.

Symptome der Krankheit sind Fieber, Husten, Schnupfen, und ein Masern-typischer Ausschlag.

Mögliche Komplikationen bei Masern sind Lungenentzündung oder Gehirnentzündung (Meningitis).

Mit steigendem Alter steigt das Risiko für Komplikationen.

Bei Erwachsenen sind Komplikationen häufiger als bei Kindern, und der Krankheitsverlauf ist schwerer.

Masern gehören zu den meldepflichtigen Krankheiten.

Wer einmal an Masern erkrankt ist, wird in seinem gesamten Leben nicht noch einmal daran erkranken. Das Immunsystem bildet Antikörper gegen das Virus und speichert diese im Körper.

Masern: Impfbefürworter und Impfgegner

Selbst innerhalb von Familien sind sich die Eltern oft nicht einig, ob das Kind geimpft werden soll. So hat es sich auch in einem Fall aus Thüringen zugetragen. Die Mutter, bei der das fünfjährige Mädchen lebt, hat Angst vor Impfschäden und traut den Ärzten und der Pharmaindustrie nicht über den Weg. Der Vater will, dass seine Tochter alle offiziell empfohlenen Impfungen bekommt.

Die obersten Zivilrichter hatten zu klären, ob Impfungen zu den alltäglichen Angelegenheiten gehören oder von erheblicher Bedeutung sind. In Alltagsfragen wie über die richtige Ernährung oder die tägliche Zeit vor dem Fernseher kann der Elternteil bei dem das Kind lebt die alleinige Entscheidungsgewalt. Bei bedeutsamen Entscheidungen braucht es Einigkeit. Können sich die Eltern nicht verständigen, bestimmen die Gerichte, wessen Position im Sinne des Kindes ist.

Hier hatte das Oberlandesgericht in Jena den Vater berechtigt, über insgesamt neun Impfungen zu entscheiden - zu Recht, wie nun feststeht. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission seien vom BGH als medizinischer Standard anerkannt. Der Vater sei deshalb besser geeignet, die Entscheidung zu treffen.

Masern vor allem für Babys sehr gefährlich

Auch pädiatrische Verbände unter dem Dach der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) warnten zu Beginn der Europäischen Impfwoche am Montag (24. April) angesichts gestiegener Fallzahlen vor der hochansteckenden Krankheit. Von mehr als 450 bislang beim Robert Koch-Institut gemeldeten Fällen entfielen mehr als 50 auf Säuglinge, hieß es.

Bei Babys ist die Erkrankung besonders gefürchtet, weil es als seltene Spätfolge zu einer chronischen, tödlichen Maserngehirnentzündung kommen kann. Insbesondere beklagen die Fachleute, dass Impfgegner etwa im Internet versuchten, die Impfung mit falschen Angaben in Misskredit zu bringen. AZ/dpa

