Medien Island hat eine neue Reality-Show - mit kleinen Kätzchen

Vier kleine Katzen in einem übergroßen Puppenhaus, die ein neues Zuhause suchen. Das ist der Rahmen der isländischen Reality-Show "Keeping Up with the Kattarshians". Von Gideon Ötinger

Was brachte das Reality-Fernsehen für berühmte Familien hervor! Die Osbournes von Altrocker Ozzy Osbourne zum Beispiel, deren Treiben die Zuschauer von 2002 bis 2005 beobachten durften. Oder in Deutschland die Geißens, die auf RTL 2 zeigen dürfen, was sie haben. Doch sie sind alle kleine Lichter im Vergleich zu einem Clan, der an Glamour, Skandalen und Einschaltquoten kaum zu übertreffen sein dürfte: die Kardashians und ihre Show "Keeping Up with the Kardashians".

Deren Ruhm wird allerdings bedroht. Ausgerechnet aus dem medientechnisch eher irrelevanten Island schicken sich nämlich vier Geschwister an, die Dominanz der Kardashians im Reality-Show-Segment zu brechen. Kanye West brauchen sie für dieses Vorhaben nicht. Sie nennen sich die Kattarshians.

Kätzchen in "Kattarshians" haben eigenes Haus

"Kattar" ist isländisch und bedeutet "Katze" - womit schon klar wäre, worum es bei "Keeping Up with the Kattarshians" des Nachrichtensenders Nutiminn geht. Die Show zeigt im 24-Stunden-Livestream die vier Katzengeschwister Guðni, Ronja, Briet, und Stubbur in einer Location, die aussieht wie ein überdimensioniertes Puppenhaus. Im Untergeschoss warten vier lauschige Sessel und eine Küchentheke auf die kleinen Kätzchen. Eine Treppe verbindet das Untergeschoss mit dem ersten Stock, wo zwei Hochbetten auf ihre flauschigen Bewohner warten. Einen Garten gibt es auch.

Auf der Internetseite von "Keeping Up with the Kattarshians" hat der Besucher die Wahl zwischen drei Kameras, die das Geschehen live übertragen. Auch, wenn nicht viel passiert. Denn oft liegen die Tiere einfach da und dösen vor sich hin. Sind sie wach, kann es aber schon abgehen. Dann schnappen sie sich das Spielzeug, lauern sich gegenseitig auf oder streunen durch das Haus. Das wird nur zwei bis drei Mal pro Tag unterbrochen. Dann wird das Haus von Menschen geputzt und frisches Futter herangeschafft.

Zuschauer können die Katzen adoptieren

Die Show, die in Zeiten von Katzenvideos und Hashtags wie #catlover nach einer gekonnten Marketingaktion von Nutiminn klingt, hat einen ernsten Hintergrund, denn die vier Kätzchen sind Waisen und suchen ein neues Zuhause. Deshalb können sie von den Zuschauern adoptiert werden. Für jede Katze, die das Haus verlässt, kommt ein neues Tier nach.

Um das Wohl der Katzen müssen sich die Zuschauer dabei laut Nutiminn keine Gedanken machen. An dem Projekt arbeiten isländische Tierschutzorganisationen und staatliche Einrichtungen mit.