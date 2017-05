2017-05-18 15:22:59.0

Pippa Middleton James Matthews: Das ist Pippa Middletons zukünftiger Mann

Pippa Middleton und James Matthews heiraten am Samstag. Doch wer ist eigentlich der Mann, dem die Schwester von Herzogin Kate das Ja-Wort geben will?

Pippa Middleton und James Matthews verfolgen in Wimbledon ein Tennismatch. Am Samstag feiern die sie ihre Hochzeit, zu der auch William, Kate und ihren Kinder erwartet werden.

Es wird Großbritanniens Hochzeit des Jahres: Pippa Middleton, Schwester von Herzogin Kate, der künftigen Königin von Großbritannien, heiratet am Samstag James Matthews, Hedgefonds-Manager und Millionär.

Pippa Middleton und James Matthews: Verlobung im Sommer 2016

Die 33-Jährige und der acht Jahre ältere Manager waren bereits 2012 kurzzeitig liiert. Doch dann verliebte sich die Schwester von Herzogin Kate in den Banker Nico Jackson. Er war drei Jahre der Mann an ihrer Seite - bis zur Trennung 2015. Noch im gleichen Jahr kehrte Philippa Middleton, wie Pippa eigentlich heißt, zu Matthews zurück. Wenige Wochen später zog sie in dessen 20-Millionen-Euro-Villa im Londoner Nobelviertel Chelsea ein. Matthews ließ sein Haus britischen Medienberichten zufolge sogar um ein Stockwerk erweitern, damit seiner künftigen Frau ausreichend Platz für ein eigenes Bad und einen Schrankraum bleibt. "Dieser Mann versteht das Geheimnis einer glücklichen Ehe", frohlockte da die Daily Mail.

ANZEIGE

Mit James Matthews hat Kates jüngere Schwester eine gute Partie gemacht. Der attraktive Brite ist ein ehemaliger professioneller Rennfahrer, er holte unter anderem den Meistertitel in der britischen Formel Renault. Später stieg er ins Investmentbanking ein und gründete den Hedgefonds "Eden Rock Capital", benannt nach einem luxuriösen Urlaubsressort auf St. Barth, das seine Eltern David und Jane 1995 in der Karibik eröffneten. Es gehört zu den 100 Top-Hotels der Welt.

James Matthews selbst ist heute vermögend genug, seiner Braut einen Verlobungsring präsentieren zu können, der von Experten auf rund eine Viertelmillion Pfund geschätzt wurde. Bei einem Ausflug im nordwestenglischen Lake District hatte er vergangenen Juli um die Hand von Kates Schwester angehalten.

Privat mag es James Matthews sportlich - wie seine Braut. 2008 nahm er am siebentägigen Marathon des Sables teil, der 250 Kilometer durch die Sahara führt. Auch mit Pippa Middleton an seiner Seite tritt er immer wieder zu sportlichen Wettkämpfen an: Das Paar läuft, schwimmt, radelt und fährt Ski.

James Matthews Bruder Michael kam beim Bergsteigen ums Leben

Prominenter als James Matthews ist sein jüngerer Bruder Spencer. Durch die Reality-TV-Sendung "Made in Chelsea" ist er als einer der 20 reichsten Londoner bekannt, in der britischen Version des "Dschungelcamps" war er ebenfalls zu sehen. Daneben sorgt er immer wieder auch mit Frauen- und Drogengeschichten für Schlagzeilen in Boulevardmedien. Wie die berichten, soll er bei der Hochzeit eine tragende Rolle spielen: Er wird James Matthews Trauzeuge.

Seinen Bruder Michael hat Pippa Middletons zukünftiger Mann vor Jahren bei einem Unglück verloren. Er war der jüngste Brite, der 1999 den Mount Everest bezwang. Doch beim Abstieg kam der damals 22-Jährige ums Leben. Seine Leiche wurde nie gefunden. "James hat Michaels Tod sehr hart getroffen", schreibt Spencer Matthews in seiner Biografie "Confessions of a Chelsea Boy", "sie waren nur 18 Monate auseinander und beste Freunde." fla

Bilder: So romantisch war Kate und Williams Hochzeit Sechs Jahre ist es nun schon her, dass Prinz William und Kate sich das Ja-Wort in Westminster Abbey gegeben haben. Foto: dpa KERIM OKTEN

Mehr zu Pippa Middletons Hochzeit:

Bräutigam, Location, Schwester Kate: Alles zur Hochzeit von Pippa Middleton

Hochzeit: Pippa Middleton heiratet in einer Dorfkirche

George und Charlotte helfen bei Hochzeit von Tante Pippa Middleton