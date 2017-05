2017-05-04 07:44:00.0

Das große Backen 2017 Janine Kunze gewinnt "Das große Backen - Promispezial"

"Das große Backen - Promispezial": Die Gewinnerin heißt Janine Kunze. Sie hat sich im Finale gegen Melanie Müller, Ralph Morgenstern und David Odonkor durchgesetzt.

"Das große Backen - Promispezial": In der Jury saßen Bettina Schliephake-Burchardt (l.) und Christian Hümbs. Moderiert wurde die Sat.1-Show von Enie van de Meiklokjes.

Janine Kunze ist Deutschlands beste "Promi-Hobbybäckerin". Die Schauspielerin und Moderatorin setzte sich am Mittwochabend im Finale von "Das große Backen - Promispezial" auf Sat.1 gegen ihre Konkurrenten durch. "Ich bin happy, dass es vorbei ist", so die glückliche Gewinnerin.

"Das große Backen" 2017: Janine Kunze ist die Gewinnerin

Neben Kunze hatten es Melanie Müller, Ralph Morgenstern und David Odonkor in die letzte Runde des Wettstreits geschafft. Die Siegerin darf sich nun über den "Goldenen Cupcake" sowie 10.000 Euro für den guten Zweck freuen. Kunze wird das Geld aufteilen: Ein kleiner Fußballclub, der vor dem Aus steht, soll genauso profitieren wie ihre Organisation "Meeting Bismarck", die eine Schule in Afrika aufbauen will.

Die vier Finalisten von "Das große Backen - Promispezial" sollten am Mittwochabend auf Sat.1 unter anderem Kuchen-Klassiker wie Schwarzwälder Kirschtorte oder Zitronen-Tarte modern interpretieren. Gleich danach mussten die Promis eine technisch anspruchsvolle Prüfung bestehen: In nur eineinhalb Stunden sollten sie Donuts mit drei verschiedenen Frostings herstellen. Am Ende ging es darum, mit einer imposanten Motto-Torte die Jury für sich zu gewinnen. Janine Kunze überzeugte Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit ihrer Leistung.

Melanie Müller und Enie van de Meiklokjes sind schwanger

Grund zur Freude hat Mitstreiterin Melanie Müller aber auch ohne den Sieg bei "Das große Backen" zur Genüge. Die 28-Jährige hatte kurz vor der Ausstrahlung der finalen Folge verraten, dass sie schwanger sei. "Ich musste vier verschiedene Tests machen, bis ich glauben konnte, dass unser Traum doch noch wahr wird", sagte die RTL-Dschungelkönigin dem Magazin Closer. Der geplante Geburtstermin soll Anfang Oktober sein. Melanie Müller hat eigenen Angaben zufolge jahrelang versucht, schwanger zu werden. Auch Adoptionspläne seien gescheitert. Jetzt sei sie froh, dass es doch noch geklappt habe. Seit 2014 ist Melanie Müller mit ihrem Manager, dem 51 Jahre alten Mike Blümer, verheiratet.

Unser kleiner Star #uwedasschwein Ein Beitrag geteilt von Melanie Müller (@melaniemuller980) am 19. Apr 2017 um 15:44 Uhr

Und: Auch Enie van de Meiklokjes, die "Das große Backen - Promispezial" moderiert hat, erwartet Nachwuchs. Das bestätigte das Management der 42-Jährigen gegenüber der Bild.

Ganze Folge von "Das große Backen" als Wiederholung

Sie haben das Finale von "Das große Backen" verpasst? Auf der Homepage von Sat 1. lassen sich ganze Folgen als Wiederholung nachholen: Über diesen Link gelangen Sie direkt auf die Seite.

