"Amerikas heißester Verbrecher" Jeremy Meeks und die Milliardärstochter

Ein Polizei-Bild machte Jeremy Meeks zu "Amerikas heißestem Verbrecher". Nun wurde das Model beim Turteln mit einer sehr reichen Frau fotografiert - dabei ist Meeks verheiratet.

Er ist "Amerikas heißester Verbrecher", sie Milliardärs-Erbin. Jeremy Meeks und Chloe Green zeigen sich turtelnd in der Türkei. Und das obwohl der 33-Jährige, der seit seiner Freilassung erfolgreich als Model und DJ arbeitet, seit acht Jahren verheiratet ist. Mit seiner Frau Melissa hat er zwei Kinder.

Jeremy Meeks und Chloe Green ein Paar?

Kennengelernt haben soll Jeremy Meeks die 26 Jahre alte Topshop-Erbin Chloe Green auf dem Filmfestival in Cannes, wie mehrere Medien berichten. Die Daily Mail veröffentlichte am Sonntag etliche Fotos der beiden beim Urlauben in der Türkei - und schrieb dazu: "Jeremy Meeks küsst leidenschaftlich Chloe Green auf einer Luxusyacht."

Die Bilder schoss angeblich Jim Jordan, der Manager von Jeremy Meeks.

All things are possible !!! #bodrum #turkey #boatlife Ein Beitrag geteilt von JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) am 28. Jun 2017 um 8:34 Uhr

Chloe Green: "Das ist erst der Anfang"

Chloe Green veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich, Meeks und Manager Jordan und schrieb: "Das ist erst der Anfang. Wir wissen all die Liebe und den Hass zu schätzen." Am Montagmorgen konnte das Profil der 26-Jährigen allerdings nicht mehr abgerufen werden.

Jeremy Meeks war 2014 wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden. Das Polizeifoto des Kaliforniers mit den stahlblauen Augen und den markanten Gesichtszügen hatte weltweit Aufmerksamkeit erregt und wurde ein Internet-Hit. Nach seiner vorzeitigen Entlassung hatte Meeks angekündigt, künftig als Model arbeiten zu wollen. Das tut er seither erfolgreich. Nicht nur für Philipp Plein lief er bereits über den Laufsteg. AZ

