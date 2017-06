2017-06-01 13:57:00.0

Bachelorette 2017 Jessica Paszka - die neue "Bachelorette"

Jessica Paszka ist "Die Bachelorette" 2017. 20 Kandidaten, darunter ein Augsburger, kämpfen ab 14. Juni auf RTL um ihr Herz. Wie sie sich verkaufen muss, weiß die 27-Jährige.

Die neue "Bachelorette" heißt Jessica Paszka, ist 27 Jahre alt und kommt aus Essen. Das verkündete der Sender RTL am Donnerstagmorgen offiziell. Zuvor hatten mehrere Medien bereits spekuliert, Jessica Paszka könnte Protagonistin der neuen "Bachelorette"-Staffel werden.

Jessica Paszka ist "Die Bachelorette"

Für aufmerksame RTL-Zuschauer ist die 27-Jährige keine Unbekannte. Jessica Paszka war bereits in "Der Bachelor" zu sehen. Damals, 2014, hatte es mit der Liebe nicht geklappt. Rosenkavalier Christian Tews war nicht überzeugt - und verabschiedete sich in der fünften von acht Folgen von ihr.

ANZEIGE

Heute kündigt RTL Jessica Paszka als "Traumfrau" an. Sie bringe "ein bisschen Femme Fatale, eine ordentliche Prise Lady, dazu eine große Portion bester Kumpel" mit. Dass die Essenerin die "andere Seite" kennt, verbucht der Sender als Vorteil. Sie wisse genau, wie sie den Männern auf den Zahn fühlen müsse, um ihren Traummann zu finden. Seit Mitte 2014 ist die neue "Bachelorette" Single.

Jessica Paszka: Das ist RTLs neue \"Bachelorette\" Jessica Paszka ist die neue "Bachelorette". Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus Essen. Die RTL-Show beginnt am 14. Juni. Foto: RTL / Arya Shirazi

Jessica Paszka selbst sagt über sich übrigens: "Ich bin sehr weiblich und ladylike, aber wer mich kennt, weiß, dass ich für jeden Spaß zu haben bin!" Eine sensible Seite habe sie aber natürlich auch.

Bachelorette 2017: Jessica Paszka auf Instagram & Co.

Möglichst alle Seiten von sich zu zeigen, das versucht die 27-Jährige auch im Internet. In sozialen Netzwerken ist sie sehr aktiv, lässt die Welt an ihrem Leben teilhaben. Das besteht aus vielen mehr oder weniger glamourösen Events, viel Sport und noch mehr Selfies. Und diese Art der Selbstinszenierung kommt bei vielen an: Allein auf der Fotoplattform Instagram verfolgen rund 90.000 User die Beiträge von Jessica Paszka. Auf Facebook sind es sogar rund 120.000.

Good Morning Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 6. Apr 2017 um 0:47 Uhr

Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 21. Feb 2017 um 9:39 Uhr

Privat spielen Freunde und Familie die Hauptrolle im Leben der 27-Jährigen, wie RTL bei der Vorstellung seiner neuen "Bachelorette" betont. Zu ihren Eltern Beata und Dariusz habe Jessica Paszka, die noch immer in ihrer Heimatstadt Essen lebt, ein inniges Verhältnis. Später wolle sie selbst eine "glückliche Familie" gründen. Ob unter den 20 "Bachelorette"-Kandidaten der Richtige dabei ist? Jessica Paszka kündigt vorsichtshalber schon mal an: "Ein typischer Macho hat bei mir keine Chance!" AZ

\"Die Bachelorette\": Ein Augsburger und 19 weitere... 20 Junggesellen sind bei "Die Bachelorette" dabei. Die Kandidaten in der Übersicht. Foto: RTL / Arya Shirazi

"Die Bachelorette", ab 14. Juni, immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTL.

Mehr auch im Special auf rtl.de.

Lesen Sie auch:

Bachelorette 2017: Kandidaten in der Übersicht