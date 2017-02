2017-02-13 11:34:05.0

ProSieben Jetzt auch Männer auf Partnersuche: Neue Staffel für "Kiss Bang Love"

ProSieben zeigt von seiner Dating-Show "Kiss Bang Love" sechs neue Folgen. Diesmal dürfen nicht nur Frauen, sondern auch Männer zwölf ausgesuchte Singles küssen.

Außerdem ist nach Angaben von ProSieben eine bisexuelle Frau auf der Suche nach dem perfekten Kuss und den Schmetterlingen im Bauch. Die neue Staffel startet am Donnerstag (16. Februar, 22.30 Uhr). Die Moderation übernimmt wie bisher Annemarie Carpendale.

"Kiss Bang Love" mit Männern

Zum Auftakt küsst die 26-jährige Janine aus dem oberfränkischen Kulmbach mit verbundenen Augen zwölf Männer. Die fünf besten Küsser kommen ProSieben zufolge in die zweite Runde, in der ohne Augenbinde geknutscht wird. Die beiden Männer, die schließlich am meisten überzeugen, bekommen ein Date. Dabei muss sich dann zeigen, wer nicht nur gut küsst, sondern auch menschlich punktet.

ANZEIGE

Die erste Staffel von «Deutschlands leidenschaftlichster Datingshow» hatte nur vier Folgen. Dabei suchten ausschließlich Frauen einen Partner. dpa