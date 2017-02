2017-02-13 17:11:28.0

Fernsehen Joko und Klaas machen Schluss mit Circus Halligalli

Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) ziehen nach acht Jahren einen Schlussstrich unter ihre Show «Circus HalliGalli». Dem Sender Prosieben wollen sie treu bleiben.

#wennsamschönstenist - mit diesem Hashtag verabschieden sich Joko und Klaas Ende Juni von Circus Halligalli. Das teilte der Sender Prosieben am Montag mit. Am Dienstag (22.10 Uhr, Prosieben) startet die neunte und somit letzte Staffel der Unterhaltungsshow, die die beiden Entertainer acht lang erfolgreich geführt haben. Auf Youtube veröffentlichten die beiden ein fast sieben Minuten langes Best-Of-Video der Show zum Abschied.

Joko und Klaas bleiben bei Prosieben

In dem Video blicken die beiden Moderatoren Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auf die besten Momente der Sendung zurück, die seit 2009 "ihren Namen, ihren Sender und die Budgets geändert hat", wie Klaas den Zuschauern erzählt. Die beiden hätten "alles erreicht, was wir uns damit vorgenommen haben", weshalb sie die Show nun "unbeschadet in den Schrank stellen" wollen.

An diesem Video haben wir acht Jahre gearbeitet. Circus #HalliGalli - The Final Season. Morgen. #wennsamschönstenist https://t.co/zpElCJGH2K ANZEIGE — Circus HalliGalli (@halligalli) 13. Februar 2017

Eine Staffel Circus Halligalli bleibt den Fans aber noch und da versprechen Joko und Klaas ein paar Punkte, die sie sich bisher nicht getraut hätten. Angst, dass die beiden danach in der Versenkung verschwinden werden, muss aber niemand haben. Sie versprechen, dass sie auf Prosieben weiter mit großen Samstagabendshows zu sehen sein und "alleine und gemeinsam" neue Dinge ausprobieren werden.

Joko: Wollten "Circus Halligalli" nicht ewig machen

"Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie "Circus Halligalli" nicht bis in alle Ewigkeiten machen werden", sagte Joko in einer Pressemitteilung. "Aber wir gehören zu Prosieben und Prosieben zu uns. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern." AZ