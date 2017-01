2017-01-23 12:37:24.0

Wien Jonas Kaufmann singt bei Eröffnung des Wiener Opernballs

Mit dem Wiener Opernball findet im Februar wieder eines der berühmtesten Feste der Welt statt. Worauf können sich Gäste und TV-Zuschauer in diesem Jahr freuen?

Startenor Jonas Kaufmann (47) wird den Wiener Opernball musikalisch eröffnen. Er freue sich auf den Auftritt des «jungen Nachwuchstalents», scherzte Staatsoperndirektor Dominique Meyer am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Kaufmann zählt zu den gefragtesten Tenören der Welt. Der gebürtige Münchner hat kürzlich nach mehrmonatiger Pause in Paris erfolgreich sein Comeback gefeiert. Der Ball mit seinen rund 5500 Besuchern findet am 23. Februar statt.

Der Opernball ist der Höhepunkt der Ballsaison in Österreich und eines der berühmtesten Feste der Welt. Eine reguläre Eintrittskarte ist ab 290 Euro zu haben. Eine Loge kann bis zu 20.500 Euro kosten.

ANZEIGE

Wiener Opernball: Karl Lagerfeld entwirft Kopfschmuck

Schätzungsweise werden rund 1,3 Millionen TV-Zuseher live die Choreographie die 144 Debütantenpaare sehen: die jungen Damen streng nach Vorschrift im schneeweißen Ballkleid, die jungen Herren im schwarzen Frack mit weißen Handschuhen und schwarzen Lackschuhen. Die Tiara (Kopfschmuck) für die jungen Frauen wurde diesmal vom Stardesigner Karl Lagerfeld entworfen.

Für Blitzlichtgewitter sorgt stets auch der österreichische Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner, der alljährlich einen bezahlten Stargast als seine Begleitung präsentiert.