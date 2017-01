2017-01-28 11:44:47.0

DSDS 2017 Kandidatin aus Dillingen tritt heute mit ihrer Tochter auf

Am Samstagabend geht das Casting bei "Deutschland sucht den Superstar" in die nächste Runde. Diesmal steht auch eine Kandidatin aus der Region vor der Jury.

"Deutschland sucht den Superstar" geht am Samstagabend bereits in die achte Castingrunde. Mit dabei: Die 23-jährige Aline Müllen aus Dillingen. Die zweifache Mutter hofft, ihren Juryjoker Dieter Bohlen mit ihrer Stimme von sich zu überzeugen. "Ich will auf jeden Fall auf die große Bühne, dafür würde ich alles geben, um es bis dahin zu schaffen", so die 23-Jährige bei RTL.

Kandidatin aus Dillingen will in den DSDS-Recall

Als Glücksbringer hat sie ihre beiden Kinder mit zum Casting gebracht. Ihre Tochter Chanyenne darf auch gleich in der Jury neben Dieter Bohlen Platz nehmen - ein gutes Zeichen? Zusammen singen Mutter und Tochter "Because of You" von Kelly Clarkson.

Neben Aline Müllen wollen noch zehn weitere Sängerinnen und Sänger in den Recall. Wer in der achten Castingrunde sein Glück versucht, llesen Sie hier.

