2017-01-30 14:42:49.0

Glück Karl-Heinz hat seinen Ehering wieder

Ein Ranger entdeckt das Schmuckstück auf einem Wanderweg. Was dann folgt, ist eine Suche mithilfe tausender Spürnasen und ein schönes Ende.

Es könnte der Anfang eines gruseligen Eifel-Krimis sein: Ein Ranger des Nationalparks Eifel, Max Effenberg, stapft durch den Neuschnee, als er plötzlich auf dem Boden etwas glitzern sieht. Er bückt sich, um zu gucken, was da glänzt und entdeckt einen Ehering. Die Namen Karl-Heinz und Irma sind eingraviert. Vom Besitzer fehlt jede Spur. Was danach passiert, ist einem Krimi gar nicht so unähnlich, nur vollkommen harmlos und mit Happy End.

Denn der Ranger stellte vor einer Woche ein Foto des gefundenen Schmuckstücks auf die Facebook-Seite des Nationalparks und bat um Hilfe bei der Suche nach dem Besitzer. Über 10000 Menschen teilten den Beitrag. Und anscheinend aktivierte er bei einigen auch detektivische Talente. Sie gaben scharfsinnige Hinweise, wie den, dass die Gravur darauf hindeute, dass der Besitzer schon betagter sei, weil diese Schriftart in den 60er Jahren modern war. Und schließlich hatten die Internet-Spürnasen Erfolg.

Die Tochter des gesuchten Karl-Heinz, der seinen Nachnamen lieber nicht verrät, erfuhr von dem Fahndungsaufruf und fragte ihren Vater, wo er seinen Ehering habe. Der 83-Jährige und seine Frau Irma waren 51 Jahre verheiratet, bis sie vor zwei Jahren starb. Seitdem habe er den Ring immer und so selbstverständlich am kleinen Finger getragen, dass er den Verlust erst gar nicht bemerkte.

Er meldete sich bei der Parkverwaltung und reiste dann gestern eigens für die Ringübergabe aus dem 140 Kilometer entfernten Duisburg an. Ein wahrer Eifel-Krimi also, mit gutem Ausgang und glücklichem Ringbesitzer. hhc, dpa