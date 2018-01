2018-01-31 11:50:00.0

Prinz Williams Frau Kate spendet ihre Haare

Rührende Geste von Herzogin Kate: 18 Zentimeter ließ sich Prinz Williams Frau vom Friseur abschneiden. Danach bat sie ihn, die Haare an eine Krebsstiftung für Kinder zu schicken.

Herzogin Kate lässt ihre Haare einer Krebsstiftung für Kinder zugutekommen. Fast 18 Zentimeter ließ sich die Frau von Prinz William von ihrem Friseur abschneiden. Danach bat sie ihn, die Haare der Stiftung "Little Princess Trust" zu schicken. Der wohltätige Verein kümmert sich darum, Perücken aus Echthaar für krebskranke Kinder, die ihre Haare verlieren, zu fertigen. Über die royale Spende berichtete zunächst die britische Zeitung Daily Mail, die Stiftung selbst bestätigte dies auf ihrer Website.

Kate spendet ihre Haare

Die von Kate gespendeten Haare wurden anonym eingereicht. Der "Little Princess Trust" habe aber einen Anruf bekommen, der bestätigt habe, dass die Frau von Prinz William ihr eigenes Haar gespendet habe. Welches Kind am Ende Herzogin Kates Haare tragen wird, wird nie klar sein. Die Perücken werden ohnehin aus verschiedenen Haaren zusammengestellt. Laut Angaben der Organisation werden rund sieben bis zehn Spenden für ein Exemplar benutzt.

Auch Prinz Williams Haare sorgten zuletzt für Gesprächsstoff. Im neuen Look präsentierte sich der 35-Jährige zuletzt beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London. Der Stylist Joe Mills ließ sich in der britischen Zeitung The Independent mit den Worten zitieren, es sei "ein wirklich starkes Statement, ein überzeugtes Statement", seine Haare so kurz zu schneiden. Ein Kommentator des Männermagazins GQ bemerkte, mit dem Schnitt habe William offenkundig akzeptiert, dass seine Haare immer weiter zurückgehen - dafür müsse man ihn feiern.

William und Kate erwarten ihr drittes Kind

Kate und William erwarten im April ihr drittes Kind. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch ein Geheimnis. (AZ/dpa)

