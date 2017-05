2017-05-15 18:12:16.0

Musik Katy Perry veröffentlich neues Album und geht auf Tournee

Katy Perry beendet ihre Auszeit und veröffentlicht im Juni das Album "Witness", im September startet sie eine Konzerttour. Worum es in den Songs geht und wo der Popstar auftritt.

Katy Perry hat nach ihrer Auszeit ein neues Album angekündigt, das eine neue, erwachsenere und reflektiertere Seite der inzwischen 32-jährigen Popsängerin offenbaren soll. Die Platte "Witness" erscheint am 9. Juni, wie die Sängerin am Montag mitteilte. Seit dem Erfolg von "Prism" im Jahr 2013 ist "Witness" Perrys erstes Album.

Zwei Titel der neuen Platte hat die Sängerin bereits veröffentlicht: Den Song "Chained to the Rhythm", in dem Skip Marley, Enkel von Raggae-Legende Bob Marley, einen Auftritt hat, sowie "Bon Appetit", in dem die Sängerin mit dem Hip-Hop-Trio Migos aus Atlanta zusammenarbeitet.

ANZEIGE

Katy Perry tritt in Englad und Nordamerika auf

Zusätzlich zu dem neuen Album will die Sängerin bald eine Tournee starten, nach Europa kommt sie dabei aber wohl nicht. Bislang vorgesehen sind lediglich Auftritte in Nordamerika. Auftakt der Konzerttour ist am 7. September in Columbus im US-Bundesstaat Ohio, wie Perry auf Twitter ankündigte. Bei dem Online-Dienst ist die Sängerin mit mehr als 98 Millionen Followern die populärste Prominente. Ein Auftritt führt Katy Perry jedoch nach Europa: Unabhängig von der Tour ist ein Konzert beim bekannten Glastonbury Festival in England geplant.

In einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift "Entertainment Weekly" hatte Perry in der vergangenen Woche gesagt, einer der Songs auf dem neuen Album spiegele ihre Gefühle angesichts der Scheiterns von Hillary Clinton bei ihrer Präsidentschaftskandidatur wider. Perry hatte die Demokratin im Wahlkampf gegen Donald Trump aktiv unterstützt und sich in einem Wahlwerbespot sogar ausgezogen. Die Wahlkampfhilfe für Clinton gehörte zu den wenigen öffentlichen Auftritten Perrys im Jahr 2016. AZ/AFP

Lesen Sie auch:

Typveränderung: So sieht Katy Perry nicht mehr aus

Typveränderung: So sieht Katy Perry nicht mehr aus