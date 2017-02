2017-02-14 16:15:00.0

Internetstar Kazim Akboga ist tot: Trauer um "Is mir egal"-Sänger

Kazim Akboga wurde durch den Internet-Hit "Is mir egal" deutschlandweit bekannt. Nun ist der 34-Jährige gestorben. Das bestätigte sein Management.

Kazim Akboga ist tot. Das teilte sein Management am Dienstag auf der offiziellen Facebook-Seite des 34-Jährigen mit. Zu den Umständen seines Todes äußerte man sich dort nicht. Stattdessen hieß es: "Das Management bittet auch im Namen seiner Familie, dies hier auf Facebook mit dem gebührenden Respekt zu behandeln."

Kazim Akboga tot: Er wurde nur 34 Jahre alt

Der türkischstämmige Comedian und Songwriter, der in Berlin lebte, wurde durch den Viral-Hit "Is mir egal" bekannt. Darin zählt Kazim Akboga - nachdem er seinen Job in einem Lokal geschmissen hat - mit Akzent auf, was ihm alles egal sei:

ANZEIGE

„Keine Arbeit – is mir egal. Keine Geld – is mir egal. Roboter mit Senf – is mir egal (...) Zebra mit Blume – is mir egal.“

Bis heute wurde der Youtube-Hit millionenfach angeklickt. Für die Berliner Verkehrsgesellschaft drehte er sogar eine eigene Werbeversion des Songs. Darin war er als rappender Fahrkartenkontrolleur zu sehen.

Kazim Akboga war auch bei DSDS

Daneben trat Kazim Akboga immer wieder in kurzen Comedy-Clips auf. Auch in der Casting-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf RTL trat er zweimal auf. Juror Dieter Bohlen konnte er damals allerdings nicht überzeugen.

Mit dem Lied "Deutschland ist gute Land" hatte Kazim Akboga während der Fußballeuropameisterschaft 2016 versucht, einen weiteren viralen Hit zu landen. Das Video wurde immerhin mehr als 700.000 Mal auf Youtube angeklickt.

Seine Fans zeigten sich am Dienstag tief betroffen von der Todesnachricht. "Ruhe in Frieden", schrieben viele auf der Facebookseite von Kazim Akboga. Und: "Is mir nicht egal" als Anspielung auf den Hit des verstorbenen 34-Jährigen. AZ