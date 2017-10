  Kevin Spacey outet sich als schwul: Will der Oscar-Preisträger ablenken?  

US-Schauspieler Kevin Spacey ("American Beauty", "House of Cards") hat sich als schwul geoutet. "Ich habe mein ganzes Leben über Männer geliebt und romantische Begegnungen mit ihnen gehabt, und jetzt entscheide ich mich dafür, als schwuler Mann zu leben", schrieb der Oscarpreisträger in der Nacht zu Montag auf Twitter.

Vor dem Bekenntnis Kevin Spaceys hatte der Schauspieler Anthony Rapp ("A Beautiful Mind", "Star Trek: Discovery") seinen älteren Branchenkollegen eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Er selbst sei bei den Vorgängen 14 Jahre alt gewesen, Spacey schon 26.

Kevin Spacey habe ihn im Jahr 1986 nach einer Party in seinem New Yorker Apartment auf sein Bett gelegt und sei auf ihn gestiegen, sagte der heute 46-jährige Rapp Buzzfeed News. Er habe sich aus der Umklammerung "herauswinden" können und die Wohnung verlassen.

Auf Twitter antwortete Kevin Spacey, er könne sich an den Vorfall "ehrlich nicht erinnern". "Aber wenn ich mich damals so verhalten habe, wie er es beschreibt, dann schulde ich ihm die aufrichtigste Entschuldigung für etwas, das zutiefst unangemessenes betrunkenes Verhalten gewesen wäre."

Die Äußerungen des Oscarpreisträgers stießen zunächst vor allem auf Kritik. "Es interessiert mich nicht, ob Kevin Spacey schwul ist. Es interessiert mich eher, warum wir sexuelle Orientierung mit der Belästigung eines Minderjährigen zusammenführen. Bleibt beim Thema", schrieb etwa die Autorin und Aktivistin Ashlee Marie Preston auf Twitter.

I'm not interested in Kevin Spacey being gay. I'm curious as to why we're conflating sexuality w/ the molestation of a minor. Stay on topic