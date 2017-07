2017-07-05 16:14:37.0

Darmstadt Kind bringt Weltkriegsbombe mit in den Kindergarten

Das Kindergartenkind hat die Stabbrandbombe offenbar bei einem Waldspaziergang gefunden. Nachdem Erzieherinnen die Bombe bemerkten, wurde die Kita kurzzeitig evakuiert.

Auf den ersten Blick sieht der Gegenstand, den ein Kind in Darmstadt gefunden hat, eher harmlos aus. Doch es handelte sich um eine Stabbrandbombe aus dem zweiten Weltkrieg.

Das wusste das Kindergartenkind natürlich nicht, als es seinen Fund mit in die Kita brachte. Dort deponierte es die Bombe in einem Regal. Erzieherinnen bemerkten dann den merkwürdigen Gegenstand und verständigten die Polizei. Die Erzieherinnen verließen danach mit den Kindern das Gebäude und gingen zu einem Spielplatz außerhalb des Geländes. Das Gebäude wurde, wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wegen des Sprengstoffalarms evakuiert.

Beamte suchen im Wald nach weiteren Waffen

Der Kampfmittelräumdienst rückte an und transportierte den Sprengkörper schließlich ab. Dadurch war die Gefahr beseitigt und die Kinder durften zurück in ihren Kindergarten. Der Kampfmittelräumdienst suchte auch die Fundstelle im Wald ab - schließlich war es möglich, dass dort noch weitere Weltkriegsmunition lag. Die Beamten fanden allerdings nichts.

Die Polizei erklärte, es komme immer wieder vor, dass in Wald- oder Feldbereichen, manchmal auch in Gärten, Kampfmittel gefunden werden. Deshalb veröffentlichte das Präsidium in Südhessen auf seiner Internetseite nun eine "große Bitte": "Wenn Sie Kampfmittel finden oder den Verdacht haben, es könnte sich um solche handeln, rufen Sie unverzüglich die Polizei! Lassen Sie den Fund an Ort und Stelle, fassen Sie ihn nicht an und halten Sie entsprechend Abstand. Nehmen Sie auf keinen Fall Kampfmittel mit - Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere!" AZ/dpa

