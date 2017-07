2017-07-10 14:50:00.0

Literatur Kinderbuchautor Peter Härtling gestorben

Der deutsche Schriftsteller Peter Härtling ist besonders für seine Kinderbücher bekannt. Doch er schrieb auch Gedichte und Biografien. Ein Nachruf.

Der Schriftsteller Peter Härtling ist an diesem Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Mit seinen Büchern begeisterte er Kinder sowie Erwachsene. Sein letzter Roman erschien 2015: "Verdi – Ein Roman in neun Fantasien".

Peter Härtling prägte besonders Kinder mit seinen Büchern

Das Schreiben hat Härtling schon sein ganzes Leben begleitet. Geboren am 13. November 1933 in Chemnitz, kam er 1946 als Flüchtling nach Nürtingen. Fünf Jahre später verließ er zwar die Schule ohne Abschluss, volontierte dann aber bei der "Nürtinger Zeitung" und arbeitete daraufhin für die "Heidenheimer Zeitung" und die Berliner Zeitschrift "Der Monat". Bis 1967 war es als Journalist tätig: Danach wurde er Cheflektor beim Verlag S. Fischer.

Seit 1974 war Härtling freier Schriftsteller. Er veröffentlichte über 25 Kinderbücher, darunter "Das war der Hirbel" (1973), "Oma" (1975) oder "Ben liebt Anna" (1979). Dadurch prägte er Heranwachsende sehr: Rund 20 Schulen sind in Deutschland nach Peter Härtling benannt. Bis zuletzt erhielt er von Kindern "Berge von Post". Alle Briefe beantwortete er - unterstützt von seiner Frau.

Unter Anderem schrieb der vierfache Vater auch Gedichte und Biographie-Romane, wie zum Beispiel „Hölderlin“ (1976) oder „Nachgetragene Liebe“ (1980). Ein besonderen Platz nimmt das Thema Erinnerung in seinem Werk ein. Für ihn bedeutete dies die Auseinandersetzung mit der Geschichte und politischen Vergangenheit.

Am Montag teilte eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch in Köln mit, dass Härtling nach kurzer schwerer Erkrankung im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim gestorben sei. AZ, dpa

