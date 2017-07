2017-07-14 15:29:18.0

Bundestagswahl Klaas Heufer-Umlauf bekommt eigene Politik-Show

Nach dem Aus von "Circus Halligalli" gehen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt erstmals getrennte Wege. Klaas bekommt vor der Bundestagswahl eine eigene Politik-Show.

Vor der Bundestagswahl steht nicht nur die Welt der Politik auf dem Kopf, sondern auch die des Fernsehens: Zur besten Sendezeit machen Privatsender Politik – und Spaßvögel Ernst. Am 11. und 18. September 2017 um 21.15 Uhr versucht ProSieben, an Stefan Raabs Erfolgsgeschichte mit „TV Total Bundestagswahl” vor vier Jahren anzuknüpfen, und setzt auf Moderator Klaas Heufer-Umlauf und ein völlig neues Konzept. Mit dabei seien bereits Spitzenpolitiker wie SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir, teilte der Münchner Privatsender auf der Jahresprogrammpräsentation in Hamburg mit.

Klaas in „Ein Mann, eine Wahl”: Politik für junge Zuschauer

So ganz ohne Spaß wird es trotz der ernsten Themen für Klaas Heufer-Umlauf sicherlich nicht gehen, zumindest lässt das das neue Format vermuten. In „Ein Mann, eine Wahl” wohnen der liberale, linke und konservative Klaas gemeinsam in einer WG, wo sie über Politik diskutieren und mit Jungwählern sprechen. Immer wieder wird er auf Politiker treffen und dabei verschiedene Rollen einnehmen: mal ist er konservativ, mal liberal, mal links – eben ganz, wie die Jungwähler ihn sehen wollen.

ANZEIGE

Damit versucht ProSieben, vor allem junge Menschen und Politik-Neulinge zu erreichen. „ProSieben hat mit seinen Politiksendungen zu den vergangenen Bundestagswahlen (TV Total Bundestagswahl, Absolute Mehrheit, Sido geht wählen) immer viele junge Zuschauer erreicht”, sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. „Mit ,Ein Mann, eine Wahl' setzen wir wieder auf ein Programm, das junge Zuschauer mit seiner besonderen Erzählform an politische Themen heranführen kann.”

Neue Politik-Show: Klaas Heufer-Umlauf unterstützt Martin Schulz

Hauptsächlich bekannt wurde Klaas Heufer-Umlauf als Teil des Spaß-Duos „Joko und Klaas” in Sendungen wie MTV Home (MTV), neoParadise (ZDF) sowie Circus Halligalli (ProSieben).

Das sind Joko und Klaas 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Das Moderatorenduo besteht aus Joachim Cornelius "Joko" Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Als Team standen sie zum ersten Mal bei "MTV Home" von 2009 bis 2011 vor der Kamera - der Startschuss ihrer gemeinsamen Karriere.

Das Moderatorenduo besteht aus Joachim Cornelius "Joko" Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Als Team standen sie zum ersten Mal bei "MTV Home" von 2009 bis 2011 vor der Kamera - der Startschuss ihrer gemeinsamen Karriere.

Von 2010 bis 2012 moderierten Joko und Klaas zwei Staffeln des Comedyquiz "Ahnungslos". In der ProSieben-Sendung konfrontierten sie Passanten mit Fragen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Von 2010 bis 2012 moderierten Joko und Klaas zwei Staffeln des Comedyquiz "Ahnungslos". In der ProSieben-Sendung konfrontierten sie Passanten mit Fragen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Seit 2011 präsentiert das Moderatorenduo die Spieleshow "17 Meter", in der Kandidaten einen 17 Meter langen Parcours bewältigen und dabei Begriffe erraten müssen.

Seit 2011 präsentiert das Moderatorenduo die Spieleshow "17 Meter", in der Kandidaten einen 17 Meter langen Parcours bewältigen und dabei Begriffe erraten müssen.

2011 wechselten Joko und Klaas von MTV zum Sender ZDFneo und moderierten dort die Sendung "neoParadise", die als inoffizieller Nachfolger von "MTV Home" galt.

2011 wechselten Joko und Klaas von MTV zum Sender ZDFneo und moderierten dort die Sendung "neoParadise", die als inoffizieller Nachfolger von "MTV Home" galt.

Im selben Jahr moderierten sie die Sendung "Joko und Klaas - Die Rechung geht auf uns".

Im selben Jahr moderierten sie die Sendung "Joko und Klaas - Die Rechung geht auf uns".

2012 startete das Erfolgsformat "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" auf ProSieben. Ende des Jahres wurde bekannt, dass die beiden Moderatoren ZDFneo wieder verlassen würden.

2012 startete das Erfolgsformat "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" auf ProSieben. Ende des Jahres wurde bekannt, dass die beiden Moderatoren ZDFneo wieder verlassen würden.

Seit 2013 moderieren Joko und Klaas die Late-Night-Show "Circus HalliGalli". Das Konzept ähnelt dem von "MTV Home" und "neoParadise".

Seit 2013 moderieren Joko und Klaas die Late-Night-Show "Circus HalliGalli". Das Konzept ähnelt dem von "MTV Home" und "neoParadise".

2014 startete die neue Spielesendung "Mein bester Feind" auf ProSieben mit dem Duo als Moderatoren.

In den letzten Jahren rückte jedoch immer wieder das sozial-politische Interesse von Heufer-Umlauf in den Vorderung. Neben diversen Mitgliedschaften bei sozialen Vereinen unterstützte er medienwirksam Peer Steinbrück bei der Bundestagswahl 2013 sowie Martin Schulz bei der Europawahl 2014. Erst kürzlich machte er in der „NDR Talkshow” auf sich aufmerksam: Ein kurzes Video, in dem er mit provokativen Aussagen den derzeitigen Werteverfall in der Gesellschaft beklagt, wurde auf Facebook über sechs Millionen Mal angesehen. AZ

Lesen Sie auch:

Nach 136 Folgen: "Circus HalliGalli" verabschiedet sich aus dem TV

"Circus HalliGalli" kommt zurück zu ProSieben