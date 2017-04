2017-04-30 11:30:49.0

NDR-Talkshow Klaas Heufer-Umlauf überrascht mit Brandrede für Europa

Klaas Heufer-Umlaut kann auch anders: Statt Witze und Zankerei mit Joko Winterscheidt hielt der Moderator in einer Talkshow eine Brandrede für Europa. Hier sehen Sie sein Plädoyer.

Klaas Heufer-Umlauf dürfte den meisten als Teil des Moderatoren-Duos Joko und Klaas und Spaßvogel der ProSieben-Show "Circus Halligalli" bekannt sein. Doch dass er auch anders kann, hat der 33-Jährige am vergangenen Freitag in der NDR-Talkshow bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt bewiesen.

Klaas Heufer-Umlauf: "Europäische Identität schaffen"

Mit einer bemerkenswerten Brandrede sprach er sich für Europa, dessen Identität und dessen Werte aus. In letzter Zeit sei sichtbarer Schaden entstanden, vor allem was Europa angehe, sagte der Moderator. Werte, die in seiner Kindheit selbstverständlich gewesen seien, würden mittlerweile in Frage gestellt. "Toleranz, das Miteinander, eine offene Gesellschaft und christliche Werte sind heute überhaupt nicht selbstverständlich", erklärte Klaas. "Da sind Leute nicht zur Wahl gegangen, und was passiert - Brexit. Da gehen Leute zur Wahl, und wahrscheinlich mehrheitlich die Menschen, die das aus falschen Motiven tun oder fehlgeleitet sind - und wählen Trump. Da sind Dinge kaputtgegangen, vor unseren Augen. Dinge, die wir nie für möglich gehalten hätten", führte er in der Show aus.

Aus diesen Gründen, glaubt der Moderator, sollte nun wieder eine europäische Identität entwickelt werden "von Leuten, die Europa niemals in der Erschaffung erlebt haben". "Denn wir haben nicht das Gefühl gehabt, mit dem Fahrrad das erste Mal über die Grenze zu fahren. In unserer Generation gab es das alles schon", beschrieb Klaas. Und deshalb sei der einzige Weg: "Weg von den verdammten Nationalitäten und zurück zur europäischen Identität." Wenn das nicht passiere, seien wir "die dümmste Generation, die je gelebt hat".

Klaas Heufer-Umlauf moderiert bei ProSieben

Bislang war Klaas Heufer-Umlauf weniger durch politische Brandreden als mehr durch Späße aufgefallen. Zusammen mit Joko Winterscheidt moderiert der Oldenburger unter anderem die ProSieben-Shows "Circus Halligalli", "Die beste Show der Welt" und "Joko und Klaas - Das Duell um die Welt". Seine TV-Karriere begann der heute 33-Jährige bei den Musiksendern Viva und MTV. Zudem singt er in der Band "Gloria". sm