2017-05-16 15:12:00.0

Energydrinks Koffein: 16-Jähriger stirbt nach drei Energydrinks in zwei Stunden

In den USA ist ein 16-Jähriger an einer Überdosis Koffein gestorben. Nach drei Energydrinks innerhalb von zwei Stunden ist er in seinem Klassenzimmer zusammengebrochen.

Koffein im Kaffee - bei Überdosierung gefährlich. Foto: Tobias Hase/dpa (Symbolfoto)