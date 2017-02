2017-02-08 17:37:20.0

Playmate März 2017 Kristy Garett im Playboy: Warum sie sich weiter nackt zeigt

Kristy Garrett war in den USA das letzte Model, das vollkommen nackt im Playboy erschienen ist. Für den deutschen Playboy lässt sie als Playmate im März 2017 alle Hüllen fallen. Von Christian Gall

Im Februar 2016 war der Playboy in den USA zum letzten Mal richtig heiß. Kristy Garrett räkelt sich als Playmate des Monats über die Seiten - so, wie Gott sie schuf. Seitdem werden die Models im amerikanischen Playboy nur noch verhüllt abgebildet. Für den deutschen Playboy muss sich Kristy Garrett allerdings nichts überziehen - und ist das Playmate im März 2017.

Kristy Garett - das Playmate im März 2017

Das 26-jährige Model will auf Nacktheit nicht verzichten: "Ich bin das letzte vollkommen nackte Playmate in der Geschichte des amerikanischen Playboy. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke." Auf den Fotos ist von der Gänsehaut nichts zu sehen - trotz viel nackter Haut. Kristy posiert vor einem Auto, räkelt sich auf einem Ledersitz.

Die gebürtige Georgierin hat als Model schon fast die ganze Welt bereist. In Südeuropa habe sie viel über die Liebe erfahren: In Italien habe ich viel über die Kochkunst gelernt. Zum Beispiel, dass gutes Essen so befriedigen und entspannen kann wie guter Sex. Außerdem habe ich dort einiges über die Liebe erfahren: Die Liebe ist das Feuer, das man spürt, wenn man die Hand des anderen zum ersten Mal ergreift." Von einem Mann erwarte sie, dass er in ihr dieses Feuer entfachen kann.

Playboy widmet dem März-Playmate viel Platz

Der Playboy widmet der blonden Schönheit Kristy Garrett ganze 15 Seiten. Darin verrät sie auch Persönliches über sich - etwa, dass sie von Geheimnissen angezogen werde: "Ich liebe das Geheimnisvolle. Das zeigt sich zum Beispiel in den Liedern, die ich mag. Sie sind wie Kapitel in einem Buch, jedes steht für eine Phase in meinem Leben." So hat sie auch versucht, die Geheimnisse vieler Länder zu erfahren. Das falle ihr leicht - Kristy Garrett spricht immerhin sechs Sprachen. Besonders angetan habe es Kristy ihr aktueller Wohnort Los Angeles. Dort könne sie sich frei entfalten und so leben, wie sie es will.

Zum Ende gibt sie den Lesern noch gute Wünsche und einen Tipp mit auf den Weg: "Ich wünsche jedem Liebe. Und dass niemand süchtig nach Nutella wird – außer ihr benutzt es auf spezielle Art und Weise..."

