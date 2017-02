2017-02-03 16:32:33.0

Liebes-Aus Kylie Minogue hat sich von ihrem Verlobten getrennt

Von Hochzeit war schon die Rede, jetzt haben sich Pop-Star Kylie Minogue und der Schauspieler Joshua Sasse getrennt. Er soll sie betrogen haben. Von Luisa Riß

So richtig viel Glück scheint Pop-Star Kylie Minogue in der Liebe nicht zu haben. Laut der britischen Zeitung "The Sun" hat sich die Australierin nach 18 Monaten Beziehung von ihrem Freund Joshua Sasse getrennt.

Doch eigentlich schien alles so perfekt: Die 48-jährige Sängerin und der 19 Jahre jüngere Brite verlobten sich schon kurz nach ihrem Kennenlernen im Februar 2016. Kylie spielte sogar mit dem Gedanken, seinen Nachnamen anzunehmen. Daraus wird jetzt nichts. Sasse soll untreu gewesen sein, heißt es.

Kylie selbst macht aus der Trennung kein Geheimnis. Auf Instagram postete sie dieses Bild: