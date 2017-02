2017-02-03 09:36:40.0

Super Bowl 2017 Lady Gaga will beim Super Bowl politisch werden

Donald Trump darf sich warm anziehen: Lady Gaga will ihren Auftritt beim Super Bowl, dem TV-Ereignis des Jahres in den USA, für eine politische Botschaft nutzen.

US-Präsident Donald Trump kann sich auf etwas gefasst machen: Pop-Ikone Lady Gaga will ihren bevorstehenden Auftritt beim Super Bowl, dem TV-Ereignis des Jahres in den USA, für eine politische Botschaft nutzen. Sie sei »leidenschaftlich» gegen Ausgrenzung, sagte die Sängerin am Donnerstag vor der Presse in Houston. »Ich glaube an den Geist der Gleichheit und ich glaube daran, dass der Geist dieses Landes aus Liebe und Mitgefühl und Freundlichkeit besteht.»

Lady Gaga wird am Sonntag in der Halbzeitpause des Super Bowl - des Endspiels der US-Football-Liga - in Houston ein knapp viertelstündiges Show-Programm bestreiten. Kein Fernsehereignis lockt in den USA normalerweise so viele Menschen vor den Bildschirm wie der Super Bowl.

ANZEIGE

Für den Auftritt plane sie Äußerungen, »wie ich sie im Verlauf meiner Karriere immer wieder gemacht habe», kündigte Lady Gaga an. Den Rechtspopulisten Trump hatte sie wiederholt scharf kritisiert.

Der Super Bowl ist #http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/Spektakel-der-Superlative-51-Super-Bowl-in-Houston-id40406532.html#. Am 5. Februar stehen sich die New England Patriots und die Atlanta Falcons in Houston gegenüber. In den USA erreicht das wichtigste Spiel im American Football regelmäßig Rekordquoten im TV. Nirgendwo sonst werden höhere Preise pro Sekunde Werbung gezahlt. Nirgendwo sonst ist die Show rund um ein Spiel größer. Weltweit werden rund 800 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen.

Zehn Fakten zu Lady Gaga 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Die skandalumwitterte Lady Gaga heißt eigentlich Stefani Joanne Angelina Germanotta. Sie wurde am 26. März 1986 in New York geboren.

Die skandalumwitterte Lady Gaga heißt eigentlich Stefani Joanne Angelina Germanotta. Sie wurde am 26. März 1986 in New York geboren.

Bei der Wahl ihres Künstlernamens spielte der Song "Radio Ga Ga" der britischen Rockband Queen eine Rolle.

Bei der Wahl ihres Künstlernamens spielte der Song "Radio Ga Ga" der britischen Rockband Queen eine Rolle.

Für ihre herausragenden Leistungen als exzentrische Popkünstlerin wurden ihr mittlerweile fünf Grammy-Awards verliehen.

Für ihre herausragenden Leistungen als exzentrische Popkünstlerin wurden ihr mittlerweile fünf Grammy-Awards verliehen.

Die Eltern mussten hart arbeiten, um die kleine Familie versorgen zu können. Stefanie besuchte die katholische Mädchenschule "Convent of the Sacred Heart".

Die Eltern mussten hart arbeiten, um die kleine Familie versorgen zu können. Stefanie besuchte die katholische Mädchenschule "Convent of the Sacred Heart".

Während ihrer High-School-Zeit spielte sie in verschiedenen Musicals die Hauptrollen, wie zum Beispiel in Frank Loessers "Guys and Dolls".

Während ihrer High-School-Zeit spielte sie in verschiedenen Musicals die Hauptrollen, wie zum Beispiel in Frank Loessers "Guys and Dolls".

Als Kind lernte sie Klavierspielen. Schon während ihrer Teenager-Zeit komponierte Lady Gaga erste eigene Songs. Mit 19 unterzeichnete sie dann den ersten Plattenvertrag.

Als Kind lernte sie Klavierspielen. Schon während ihrer Teenager-Zeit komponierte Lady Gaga erste eigene Songs. Mit 19 unterzeichnete sie dann den ersten Plattenvertrag.

Der Durchbruch gelang ihr schon mit ihrem Debütalbum "The Fame". Auch zwei Singelauskopplungen, darunter "Poker Face", stürmten die internationalen Charts.

Der Durchbruch gelang ihr schon mit ihrem Debütalbum "The Fame". Auch zwei Singelauskopplungen, darunter "Poker Face", stürmten die internationalen Charts.

Im Finale von "Germany's next Topmodel" am 9. Juli 2011 in Köln hatte Lady Gaga ihren ersten Auftritt in Deutschland.

Im Finale von "Germany's next Topmodel" am 9. Juli 2011 in Köln hatte Lady Gaga ihren ersten Auftritt in Deutschland.

Für Style-Skandale ist Lady Gaga, die sich gern in Lack und Leder kleidet, immer gut. Auf dem Cover der japanischen Vogue zeigte sie sich in einem "Kleid" aus rohem Fleisch. Zur US-Castingshow "American Idol" erschien sie in Stiefeln mit hohen Dildo-Absätzen.

Für Style-Skandale ist Lady Gaga, die sich gern in Lack und Leder kleidet, immer gut. Auf dem Cover der japanischen Vogue zeigte sie sich in einem "Kleid" aus rohem Fleisch. Zur US-Castingshow "American Idol" erschien sie in Stiefeln mit hohen Dildo-Absätzen.

Seit Dezember 2010 werden in acht Städten Wachs-Gagas bei Madame Tussauds ausgestellt. Die acht Figuren sollen umgerechnet insgesamt 1,6 Millionen Euro gekostet haben.

Die Fans fiebern einem Spiel entgegen, dass schon im Vorfeld einen ersten Rekord zu bieten hat. Quarterback Tom Brady, 39, von den Patriots steht zum siebten mal in einem Super Bowl. Das gab es noch nie. Gewinnt seine Mannschaft, wäre es sein fünfter Titel.

Für die gegnerischen Falcons wäre ein Sieg im NFL-Finale auch Neuland, denn das Team hat den Titel noch nie gewonnen. (ako, dpa)