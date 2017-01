2017-01-08 09:05:51.0

Tatort-Kritik "Land in dieser Zeit": Das erwartet Sie im Frankfurt-Tatort heute

Im neuen Tatort aus Frankfurt geht es um kriminelle Ausländern und Flüchtlinge, Rassismus und neue Rechtsradikale. Ein starkes Thema - allerdings nicht optimal umgesetzt.

"Land in dieser Zeit" heißt der neue Tatort aus Frankfurt, der heute (20.15 Uhr, hier geht's zum Trailer) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort aus Frankfurt heute

In einem ausgebrannten Friseursalon wird die Leiche der Auszubildenden Melanie Elvering gefunden. "Kill All Nazis" haben Unbekannte an den Tatort geschmiert. Schnell gerät ein afrikanischer Drogendealer ins Visier der Frankfurter Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch). Er soll vor der Gewalttat einen heftigen Streit mit der Getöteten gehabt haben. Der Tatverdacht bröckelt aber nach und nach. Stattdessen geraten die labile Friseuse Vera (Jasna Fritzi Bauer) und zwei junge Akademikerinnen in den Blick der Ermittler. Vera hat Kontakte in die rechtsextreme Szene und reagiert aggressiv auf die Nordafrikaner, die sich auf dem Platz vor dem Friseursalon treffen.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Land in dieser Zeit" einzuschalten?

Afghanistan als Abschiebeland, brutale Gewalt gegen Ausländer, Flüchtlinge mit falschen Identitäten und eine neue Rechte: "Land in dieser Zeit" reißt viele aktuelle gesellschaftspolitische Konflikte und Probleme an, vertieft aber kein Thema. Das Drehbuch hat einerseits Längen, viele der überraschenden Wendungen und die Situationskomik wirken dafür konstruiert oder oberflächlich. Oft bleiben Fragezeichen zurück, etwa bei manchen Charakteren, die in die Handlung eingeführt werden, allerdings nur schemen- oder rätselhaft. Fazit: Nach dem viel gelobten "Wendehammer" ein eher schwacher Frankfurt-Tatort.

