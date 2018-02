2018-02-21 14:41:00.0

Lollapalooza 2018 Lollapalooza-Festival 2018 Line-up: Kraftwerk und The National mit dabei

Das Lollapalooza-Festival 2018 holt auch 2018 wieder berühmte Bands nach Berlin. Die Veranstalter haben unter anderem Kraftwerk, David Guetta, The National und The Weeknd bestätigt.

Das Lollapalooza-Festival 2018 findet in diesem Jahr wieder in Berlin statt - allerdings dieses Mal im Olympiastadion und nicht wie im vergangenen im Vorort Hoppegarten, nachdem es Verkehrprobleme und chaotische Szenen gab. Der Termin ist in diesem Jahr das Wochenende am 8. und 9. September.

Lollapalooza-Festival 2018: Line-up mit Kraftwerk und The National

Nun haben die Veranstalter bekannt gegeben, welche Bands dieses Jahr beim Lollapalooza-Festival 2018 auftreten werden. Unter anderem werden Kraftwerk, David Guetta und The National mit dabei sein.

ANZEIGE

Es stehen auch andere Bands fest: So treten auch der kanadische R&B-Musiker The Weeknd, der Indie-Rapper Casper, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher und Imagine Dragons auf. Den vollständigen Spielplan des Lollapalooza 2018 finden Sie hier auf der Seite des Festivals.

Lollapalooza in Berlin: Festival stammt aus den USA

Das Lollapalooza-Festival stammt eigentlich aus den USA. 1991 hatte es Jane's Addiction-Sänger Perry Farrell zum ersten Mal veranstaltet. Seit 2015 gibt es das Festival auch in Europa: Es fand damals in Berlin auf dem Tempelhofer Feld statt. Neben Musik bietet das Lollapalooza auch eine zirkusartige Atmosphäre und Artistik.

Im vergangenen Jahr gab es Verkehrsprobleme und chaotische Zustände bei dem Festival. Am ersten Tag harrten rund 3000 Menschen vor dem S-Bahnhof in Hoppegarten aus, um nach Berlin zu fahren. 30 Festivalbesucher brachen in dem Gedränge zusammen und mussten von Rettungskräften behandelt werden.

Die Veranstalter entschuldigten sich für die Vorfälle und haben beim Lollapalooza-Festival 2018 mit der Verlegung ins Olympiastadion auf die Probleme reagiert. Mehr über das letztjährige Festival lesen Sie hier: Lollapalooza 2017 ging mit Foo Fighters und The xx zu Ende. (AZ, dpa)