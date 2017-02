2017-02-18 20:23:39.0

Samstagslotto, 18.2.17 Lotto heute: Diese Gewinnzahlen sind vier Millionen Euro wert

Beim Lotto am Samstag lassen sich heute mit den richtigen Zahlen vier Millionen Euro gewinnen. Das sind die Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung heute am Samstag, dem 18. Februar 2017.

Die Ziehung heute beim Lotto am Samstag verspricht viel Geld: Heute, am Samstag, dem 18. Februar, liegen vier Millionen Euro im Jackpot. Ob Sie heute das ganz große Glück haben und bis zu neun Millionen Euro abräumen? Wir wünschen Ihnen viel Glück. Die richtigen Lottozahlen lesen Sie hier:

Lottozahlen heute

Lottozahlen 17 - 20 - 24 - 25 - 27 - 41

Superzahl 9

Super 6 1 - 3 - 7 - 0 - 3 - 0 - 8

Spiel 77 7 - 4 - 7 - 9 - 0 - 2

Doch Vorsicht: Die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot beim Lotto 6aus49 liegt bei 1 zu 140 Millionen. Um sich die geringe Chance zu verdeutlichen, hilft ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Telefonbuch in dem alle Menschen aufgelistet sind, die in Deutschland (mehr als 80 Millionen) und Italien (knapp 60 Millionen) leben. Nun schlagen Sie das Telefonbuch auf, rufen irgendeine Nummer an - und erwischen genau den einen Menschen, den Sie erreichen wollten.

Beim Lotto am Mittwoch konnten in dieser Woche Spieler nur einen vergleichsweise kleinen Jackpot abräumen: Der Hauptgewinn lag bei rund einer Million Euro. Wie die Quoten später zeigten, holte sich kein Spieler dieser Summe. In der Woche zuvor hingegen konnten sich gleich zwei Spieler freuen. Die Gewinner aus Baden-Württemberg und Niedersachsen teilten sich den Jackpot von neun Millionen Euro.

Lottoquoten

Die Quoten vom Samstagslotto stehen noch nicht fest. Spieler erfahren erst am Montag, welche Gewinnklassen besetzt wurden - und ob ein oder mehrere Tipper den Jackpot geknackt haben. Die Lottoquoten finden Sie am Montagmorgen an dieser Stelle.

Rückblick: Lottozahlen und Quoten

Rückblick: Beim Lotto am Mittwoch, 15.2.2017, wurden diese Lottozahlen gezogen:

Lottozahlen: 7 - 13- 18 - 33 - 36 - 39

Superzahl: 4

Super 6: 3 2 5 3 8 8

Spiel 77: 5 0 5 3 1 4 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Rückblick: Und das waren die Lottoquoten vom Mittwochslotto: