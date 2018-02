2018-02-17 10:05:15.0

Lotto am Samstag Lottozahlen heute, 17. Februar 2018, sind vier Millionen Euro wert

Die Zahlen beim Lotto am Samstag, 17. Februar 2018, sind heute bis zu vier Millionen Euro wert. Bei der Ziehung unter der Woche hatte kein Spieler den Jackpot geknackt.

Bei der Ziehung der Lottozahlen liegen heute vier Millionen Euro im Jackpot. Die Summe ist angewachsen, weil bei der Ziehung am Mittwoch niemand auf sechs Richtige plus Superzahl setzte. Auch sechs Richtige wurden bei der aktuellen Ziehung nicht getippt. Lediglich 36 Spieler gewannen mit fünf Richtigen plus Superzahl jeweils knapp 11.000 Euro.

Lotto-Ziehung heute, 17. Februar

Ob Sie heute das ganz große Glück haben und bis zu vier Millionen Euro abräumen? Das erfahren Sie bei der Ziehung am Samstag um 19.25 Uhr. Diese gibt es auch online im Live-Stream auf der Internetseite von Lotto. Die richtigen Lottozahlen können Sie gleich danach auch an dieser Stelle nachlesen - auch für Spiel 77 sowie Super 6.

Lottozahlen heute, 17. Februar 2018

Doch Vorsicht: Die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot beim Lotto "6 aus 49" liegt bei 1 zu 140 Millionen. Um sich die geringe Chance zu verdeutlichen, hilft ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Telefonbuch in dem alle Menschen aufgelistet sind, die in Deutschland (mehr als 80 Millionen) und Italien (knapp 60 Millionen) leben. Nun schlagen Sie das Telefonbuch auf, rufen irgendeine Nummer an - und erwischen genau den einen Menschen, den Sie erreichen wollten.

Das klassische Lotto "6 aus 49" ist die beliebteste Lotterie in Deutschland. Dabei ist die Chance auf die richtigen Lottozahlen verschwindend gering: Gerade mal bei 1:140 Millionen liegt die Wahrscheinlichkeit, alle Gewinnzahlen richtig zu tippen. (AZ)

