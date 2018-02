2018-02-21 13:51:00.0

Lotto am Mittwoch Lottozahlen heute, 21. Februar 2018, sind fünf Millionen Euro wert

Die Ziehung der Lottozahlen heute, 21. Februar 2018, findet am Abend statt. Hier erfahren Sie dann sofort die Zahlen beim Lotto am Mittwoch, die bis zu fünf Millionen Euro bringen.

Beim Lotto am Mittwoch geht es mit den richtigen Lottozahlen heute Abend um bis zu fünf Millionen. Auf diese Summe ist der Jackpot beim Lotto 6 aus 49 angewachsen, nachdem bei den vergangenen Ziehungen niemand den Hauptgewinn abgeräumt hatte.

In der vergangenen Woche hatte es nicht einmal ein Spieler geschafft, sechs Richtige ohne Superzahl anzukreuzen. Gleich 44 Teilnehmer hatten beim Lotto aber auf fünf richtige Zahlen plus Superzahl gesetzt. Das brachte ihnen jeweils über 19.000 Euro ein.

Lotto am Mittwoch: Ziehung der Lottozahlen live

Zuletzt wurde der Jackpot beim Lotto 6 aus 49 am 10. Februar geknackt, wodurch ein Glücklicher zum siebenfachen Millionär wurde. Ob mit den richtigen Lottozahlen heute jemand den Jackpot von fünf Millionen abräumt?

Die Ziehung beim Lotto am Mittwoch startet um 18.25 Uhr und lässt sich hier auf dieser Website im Live-Stream verfolgen. Das Ergebnis erfahren Sie danach sofort an dieser Stelle bei uns - auch für Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute, 21. Februar 2018

Lottozahlen: wird noch ermittelt

Superzahl: wird noch ermittelt

Spiel 77: wird noch ermittelt

Super 6: wird noch ermittelt

Lotto-Quoten zu den Zahlen am Donnerstag

Nach der Ziehung kann jeder Spieler seinen Tippzettel mit den aktuellen Lottozahlen vom 21. Februar 2018 abgleichen. Allgemein wird am Donnerstagvormittag bekannt, wie oft welcher Gewinn abgeräumt wurde - und ob der Jackpot weiter steigt oder wieder bei einer Million beginnt. Dann werden nämlich die aktuellen Lotto-Quoten veröffentlicht, die Sie wenig später an dieser Stelle finden.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Lotto 6 aus 49: Chance auf richtige Lottozahlen gering

Wer beim Lotto am Mittwoch oder Samstag auf die richtigen Zahlen hofft, sollte sich bewusst sein, dass die Chance auf den Jackpot verschwindend gering ist: Die Wahrscheinlichkeit, die sechs richtigen Lottozahlen plus Superzahl anzukreuzen, liegt bei 1:140 Millionen. Hier eine Übersicht darüber, wie wahrscheinlich ein Gewinn in den verschiedenen Klassen ist:

Sechs Richtige plus Superzahl: 1:139.838.160 Sechs Richtige: 1:15.537.573 Fünf Richtige plus Superzahl: 1:542.008 Fünf Richtige: 1:60.223 Vier Richtige plus Superzahl: 1:10.324 Vier Richtige: 1:1147 Drei Richtige plus Superzahl: 1:567 Drei Richtige: 1:63 Zwei Richtige plus Superzahl: 1:76

