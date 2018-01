2018-01-22 09:34:00.0

Lotto am Samstag Lottozahlen und Quoten von Samstag, 20. Januar 2018

Beim Lotto am Samstag ging es mit den richtigen Lottozahlen vom 20. Januar 2018 um drei Millionen. Hier finden Sie die Zahlen der aktuellen Ziehung und die aktuellen Lottoquoten.

Bei der Lotto-Ziehung unter der Woche hatte ein Spieler mit den richtigen Lottozahlen über 16 Millionen Euro gewonnen. Dementsprechend war der Jackpot beim Lotto am Samstag nicht mehr so voll: Rund drei Millionen ließen sich mit sechs richtigen Zahlen plus Superzahl abräumen. Mit Bekanntgabe der Lottoquoten am Montag ist aber klar: Der Jackpot wird wieder wachsen, denn niemand hat auf sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl getippt.

Lotto 6 aus 49 gibt es schon seit 1955 und ist die beliebteste Lotterie in Deutschland. Nur da sehr viele Menschen mitspielen, wird der Jackpot regelmäßig geknackt. Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür nämlich verschwindend gering: Sie liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Natürlich besteht bei jeder Zahl dieselbe Wahrscheinlichkeit, dass sie gezogen wird. Im Laufe der vielen Ziehungen wurden einige Lottozahlen aber häufiger gezogen als andere. Besonders oft fiel die 6 - nämlich 563 Mal. Es folgen in der Statistik die 49 (552) und die 38 (542). Am wenigsten Glück brachte bisher die 45, die 454 Mal gezogen wurde.

Die Lottozahlen vom Samstag, 20. Januar 2018, wurden gezogen. Hier finden Sie das Ergebnis der Ziehung - auch für Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen von Samstag, 20. Januar 2018

Lottozahlen: 3, 11, 15, 18, 33, 45,

Superzahl: 4

Spiel 77: 3, 6, 8, 5, 2, 0, 7

Super 6: 3, 6, 1, 5, 4, 8

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Lotto am Samstag: Lottoquoten

Wer seinen Tippschein mit den Lottozahlen abgleicht, hat sofort Gewissheit, ob er Geld gewonnen hat oder leer ausgegangen ist. Allgemein wird erst am Montag bekannt, wie viele Spiele wie viel Geld gewonnen haben - und ob der Jackpot geleert wurde oder weiter steigt. Am Montagvormittag werden nämlich die Lottoquoten veröffentlicht, die Sie jetzt hier finden:

Spieleinsatz: 45.746.759,00 Euro

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 x unbesetzt 2 6 Richtige 4 x 422.544,10 € 3 5 Richtige + SZ 82 x 10.305,90 € 4 5 Richtige 945 x 2.682,80 € 5 4 Richtige + SZ 4957 x 170,40 € 6 4 Richtige 47737 x 35,40 € 7 3 Richtige + SZ 85643 x 19,70 € 8 3 Richtige 821602 x 9,20 € 9 2 Richtige + SZ 608764 x 5,00 €

Lottozahlen vom Samstag: So spielen Sie Lotto 6 aus 49

Beim Lotto am Mittwoch und Samstag kreuzen Spieler sechs aus 49 Zahlen an. Um den Jackpot zu knacken, müssen diese sechs Lottozahlen nicht nur alle richtig sein - auch die Superzahl muss stimmen. Dabei handelt es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer. Ein Tipp auf sechs Zahlen kostet einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Außerdem können sich Spieler noch für die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 entscheiden. (AZ)