2017-01-15 05:56:00.0

Lotto am Samstag Lottozahlen vom Samstag, 14. Januar 2017

Mit den Lottozahlen vom 14. Januar 2017 lassen sich beim Lotto am Samstag bis zu 23 Millionen gewinnen. Das Ergebnis der Samstagslotto-Ziehung finden Sie jetzt bei uns.

Auf 23 Millionen ist der Jackpot angewachsen, der sich mit den Lottozahlen am 14. Januar 2017 knacken lässt. In den vergangenen Wochen hatte einfach kein Spieler das ganz große Glück bei den Zahlen. Und so kletterte die Gewinnsumme nach jeder Ziehung ein bisschen mehr.

Ob jemand beim Lotto am Samstag auf die richtigen Gewinnzahlen setzt? Spieler erfahren am Abend, welche Lottozahlen bei der aktuellen Ziehung herausgekommen sind. Wer ganz ungeduldig ist, kann auf www.lotto.de live miterleben, welche Zahlen beim Samstagslotto fallen. Das Ergebnis finden Sie aber auch sofort an dieser Stelle bei uns - inklusive Spiel 77 und Super 6:

Lottozahlen, 14. Januar 2017

Lottozahlen: 3 - 4 - 23 - 27 - 28 - 37

Superzahl: 3

Spiel 77: 8 0 5 7 8 3 6

Super 6: 1 7 9 7 3 2

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag: So gering ist die Chance auf die Lottozahlen

Beim Lotto am Samstag werden viele Spieler auf die richtigen Zahlen hoffen. Schließlich ist Lotto 6 aus 49 weiterhin die beliebteste Lotterie in Deutschland. Sie wird bereits seit über 60 Jahren gespielt.

Dennoch sollte jedem bewusst sein, dass die Chance auf die richtigen Lottozahlen wie bei jeder Ziehung verschwindend gering ist. Sie liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Ein Vergleich verdeutlich, wie unwahrscheinlich ein Gewinn beim Lotto am Samstag ist: Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Telefonbuch mit einer Nummer von allen Menschen aus Deutschland und Italien - das sind insgesamt rund 140 Millionen. Wenn Sie eine bestimmte Person anrufen möchten und dafür rein nach dem Zufallsprinzip blind auf eine der Nummern tippen, ist die Wahrscheinlichkeit auf das Erwischen des richtigen Kontakts genauso groß wie die auf die Lottozahlen bei der Ziehung.

Dennoch beteiligen sich so viele Spieler bei Lotto 6 aus 49, dass der Jackpot doch regelmäßig geknackt wird. 2007 teilten sich sogar drei Gewinner insgesamt 45,4 Millionen Euro. Eine Übersicht über Rekord-Lottogewinne in Deutschland finden Sie hier:

Bis zu 90 Millionen Euro: Das sind die Rekordgewinne beim Lotto in Deutschland:

90 MILLIONEN EURO: Diesen deutschen Lotto-Rekord stellte ein Spieler aus Baden-Württemberg auf. Er knackte den Eurojackpot, nachdem das wochenlang keinem anderen gelungen war.

76,8 MILLIONEN EURO wurden am 25. März 2016 von einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen beim Eurojackpot abgeräumt. Es ist der höchste Lotteriegewinn, der jemals in Deutschland erzielt wurde.

58,7 MILLIONEN EURO: Der zweithöchste Lottogewinn in der deutschen Geschichte ging ins Rhein-Main-Gebiet. Am 5. Dezember 2014 war der Eurojackpot geknackt worden.

49,7 MILLIONEN EURO: Ein Mann aus dem Raum Köln hatte zufällig Kleingeld in der Tasche und kreuzte daher beim Eurojackpot mehr Reihen als sonst an - was ihm bei der Ziehung am 1. Januar 2015 knapp 50 Millionen Euro einbrachte.

46,1 MILLIONEN EURO: Den bis dahin dicksten Gewinn in Deutschland streicht im April 2013 ein Spieler aus Hessen beim Eurojackpot ein.

45,4 MILLIONEN EURO teilen sich im Dezember 2007 drei Tipper (Lotto 6aus49) aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

37,7 MILLIONEN EURO: Den bisher größten deutschen Einzelgewinn beim Lotto 6aus49 heimst ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2006 ein.

37,1 MILLIONEN gewann im Mai 2016 ein Mann aus Nordrhein-Westfalen beim Lotto 6aus49 - und das ohne Superzahl bei einer Zwangsausschüttung.

35 MILLIONEN EURO teilen sich zwei Glückspilze aus Bayern und Niedersachsen im Februar 2009 (Lotto 6aus49).

32,8 MILLIONEN EURO gewann ein Spieler im September 2016 bei der zweiten Zwangsausschüttung der Lotto-Geschichte ohne Superzahl.

31,7 MILLIONEN EURO machen im September 2009 einen Lottospieler (6aus49) aus Bayern reich.

sge