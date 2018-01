2018-01-03 08:03:48.0

Düsseldorf Loveparade-Prozess kommt nur schwer in Gang

Der Loveparade-Prozess kommt schwer in Gang. Das Gericht wird mit zahlreichen Anträgen konfrontiert. Die Verteidiger wollen weitere Akten hinzuziehen. Alles nur Verzögerungstaktik?

Im Prozess um die Loveparade-Katastrophe muss das Landgericht Duisburg zum Jahresauftakt über zahlreiche Anträge der Verteidigung entscheiden. Mit der Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen ist am vierten Verhandlungstag am Mittwoch (9.30 Uhr) nach Angaben des Gerichts noch nicht zu rechnen.

Mehrere Verteidiger hatten die Aussetzung des Prozesses in der Messe Düsseldorf beantragt, um zahlreiche weitere Akten prüfen zu können. Unter anderem hatten sie gefordert, 33 Aktenordner zur Loveparade aus dem NRW-Innenministerium hinzuziehen. Außerdem müsse erst das vollständige Gutachten des neuen Sachverständigen vorgelegt werden.

Verteidiger weisen Vorwurf der Verzögerungstaktik zurück

Beim Loveparade-Unglück am 24. Juli 2010 in Duisburg waren im Gedränge Zehntausender Menschen am einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt worden. Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent angeklagt.

Die Katastrophe bei der Loveparade 2010

Die Verteidiger bestritten den von Nebenklägern erhobenen Vorwurf, mit ihren Anträgen eine Verzögerungstaktik zu betreiben. Ende Juli 2020 verjähren die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Loveparade-Katastrophe.

Loveparade: Vom fröhlichen Straßenspektakel zur Tragödie

GRÜNDUNG: Als kleines Straßenfest wird 1989 die erste Loveparade in Berlin veranstaltet. DJ Dr. Motte (Matthias Roeingh) gründet das Raver-Fest, das im ersten Jahr 150 Technofans unter dem Motto «Friede, Freude, Eierkuchen» auf dem Kurfürstendamm tanzen lässt.

BOOM: Fünf Jahre nach dem Start feiern bereits 120 000 Raver um 40 Musik-Trucks herum. 1999 zählen die Veranstalter 1,5 Millionen Besucher.

KRISE: Mangels Sponsoren fällt die Loveparade 2004 und 2005 aus - bis der Fitnessstudio-Unternehmer Rainer Schaller mit dem Unternehmen Lopavent einspringt. In Berlin findet die Parade bald mit dem Senat keinen Konsens mehr und wandert ins Ruhrgebiet ab, wo sie in Essen (2007) und Dortmund (2008) wiederum viele Besucher anlockt.

TRAGÖDIE: Bochum verzichtet ein Jahr später aus Platz- und Sicherheitsgründen. Nach der Katastrophe in Duisburg im Jahr 2010 kündigt Schaller an, es werde keine Loveparade mehr geben

Die im Dezember gestartete Verhandlung des Landgerichts Duisburg wurde aus Platzgründen in eine Kongresshalle der Messe Düsseldorf verlegt. (dpa)

