2017-07-13 09:29:22.0

Urlaub Mallorca und Ibiza wollen Alkoholverbot in Flugzeugen

Ist Alkohol trinken in Flügen nach Mallorca und Ibiza bald nicht mehr erlaubt? Wenn es nach der Regionalregierung der spanischen Inseln geht, könnte es bald ein Verbot geben.

Die für Mallorca und Ibiza zuständige Regionalregierung fordert ein Alkoholverbot in Flugzeugen und auf Flughäfen. Ziel sei es, die Sicherheit der Passagiere und des Sicherheitspersonals zu verbessern, erklärte die Tourismusbeauftragte der Balearen-Inseln, Pilar Carbonell, am Mittwoch. Die Wachleute müssten sich häufig mit betrunkenen Reisenden auseinandersetzen. Mit dem Alkoholverbot solle "anti-sozialer Tourismus" bekämpft werde. Carbonell richtete sich mit ihrem Appell an die EU und die Zentralregierung in Madrid.

Alkoholexzesse von Touristen sind auf Mallorca und Ibiza weit verbreitet

Aus der Erklärung ging nicht hervor, ob sich die Forderung nur auf Flüge auf die Balearen bezieht oder ob sich die Regionalregierung für ein Alkoholverbot auf allen Flügen innerhalb der Europäischen Union ausspricht.

ANZEIGE

Das ist die Urlauberinsel Mallorca 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Mallorca ist mit gut 3600 Quadratkilometern die größte Insel der Balearen. Mallorca, bei den Deutschen oft auch "Malle" genannt, ist eines der beliebtesten Ferienziele im gesamten Mittelmeerraum.



Die Balearen-Insel ist als Urlaubsziel vor allem bei Deutschen, Briten und Spaniern beliebt.



40 Prozent der Insel, die 550 Kilometer Küste hat, stehen unter Naturschutz. Neben Stränden und Buchten lockt das Tramuntana-Gebirge mit mehr als 1400 Meter hohen Gipfeln.



Mehr als die Hälfte der rund 600.000 Einwohner leben in der Hauptstadt Palma de Mallorca - Verwaltungszentrum und wichtigste Hafenstadt der Insel.



Schon im 19. Jahrhundert war die Insel ein beliebtes Ziel für den Fremdenverkehr - zunächst vor allem für die spanische Oberschicht, später zunehmend auch für britische Touristen.



Mit der Entwicklung des Charterflugverkehrs Ende der 1950er Jahre begann der Massentourismus. Bevor dieser zum zentralen Motor der einheimischen Wirtschaft wurde, lebten die Inselbewohner vor allem von der Landwirtschaft. (dpa)

In den Party-Hochburgen auf den Balearen-Inseln kommt es immer wieder zu Alkoholexzessen, einige Touristen betrinken sich schon im Flugzeug. Im Mai mussten spanische Polizisten auf dem Flughafen in Palma de Mallorca eine Schlägerei in einer Ryanair-Maschine beenden. Drei betrunkene Männer hatten sich während des gesamten Flugs von Manchester nach Mallorca geprügelt. afp/AZ