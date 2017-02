2017-02-28 17:00:13.0

Leipzig Mann gesteht, zwei Frauen getötet zu haben

Zehn Monate nach dem Fund einer Frauenleiche hat ein 43-Jähriger den Mord gestanden - und den Fundort eines weiteren Opfers verraten. Diese Frau galt seit November als vermisst.

Zehn Monate nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche in Leipzig ist der mutmaßliche Täter gefasst - und es wurde eine weitere getötete Frau gefunden. Der 38 Jahre alte Mann hat gestanden, beide Opfer getötet zu haben.

Leipzig: Frauenleiche wurde in verfallenen Haus gefunden

Gegen ihn sei am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Die Leiche der anderen Frau fanden die Ermittler am Montag in einem verfallenen Haus.

Der 38-Jährige soll 2016 erst eine 43-jährige Portugiesin und dann eine 40-Jährige getötet haben. Das zweite Opfer, dessen Leiche nun entdeckt wurde, war seit November als vermisst gemeldet.

Die Ermittler seien dem Mann im Zusammenhang mit dem zweiten Verbrechen auf die Spur gekommen. Als sie am Montag seine Wohnung durchsuchten und ihn befragten, habe er gestanden. Er sagte der Polizei auch, wo die Leiche zu finden sei. Zugleich gab der Mann auch die Tötung der 43-Jährigen zu. Hier hatte Polizei gegen unbekannt ermittelt.

Täter und Opfer verkehrten wohl in derselben Bar

Zu den Hintergründen der Verbrechen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen wurde auch nicht mitgeteilt, wie und wo die Frauen getötet wurden. Ergebnisse der Obduktion des zweiten Opfers lägen ebenfalls noch nicht vor. Der 38-Jährige sei strafrechtlich bisher unbescholten.

Die Nachrichtenseite Tag24 berichtete, dass die beiden Frauen ebenso wie der Verdächtige in derselben Bar verkehrten. Von der Staatsanwaltschaft hieß es, weitere Details würden derzeit nicht genannt. dpa