IBES 2017 Marc Terenzi im Dschungelcamp 2017 - "wegen der Kohle"

Das Dschungelcamp 2017 startet am Freitag auf RTL. Mit dabei: Marc Terenzi. Warum - und was der Ex-Boyband-Sänger und Ex-Mann von Sarah Connor im Dschungel vermissen wird.

Marc Terenzi zieht ins Dschungelcamp 2017. Des Geldes wegen. Das sagte der Musiker offen gegenüber der Bild-Zeitung. "Ich hatte große finanzielle Probleme in den letzten Jahren. Die bin ich jetzt mit einem Schlag los. Ich sage ganz ehrlich, dass ich das Dschungelcamp hauptsächlich wegen der Kohle mache", wird Terenzi zitiert. "Ich kann alle meine Schulden abbezahlen und bin endlich wieder frei, kann ohne Druck beruflich neu anfangen und mich auf meine Musikkarriere konzentrieren."

IBES 2017 mit Marc Terenzi - und Gina-Lisa Lohfink

Die begann vor langer Zeit, als Marc Terenzi Mitglied der Boyband Natural wurde. 1999 war das. Der erhoffte Erfolg in Amerika wollte sich damals nicht so recht einstellen, in Deutschland lief es dafür besser. Bis 2004 machte Natural unter der Regie von Manager Lou Pearlman - der auch die Backstreet Boys und Nsync entdeckte - Musik. Die Band konnte einige Erfolge feiern, einen ihren größten an der Seite von Sarah Connor, mit dem Hit "Just One Last Dance".

Marc Terenzi und Sarah Conner harmonierten aber nicht nur musikalisch miteinander. Von 2004 bis 2010 waren sie miteinander verheiratet und teilten ihr Liebesglück mit der ganzen Nation in den Reality-Formaten "Sarah + Marc in Love" sowie "Sarah + Marc crazy in Love". Terenzi und Connor haben zwei gemeinsame Kinder: Taylor und Summer.

Die Ehe zerbrach, und Terenzi machte in der Folge als Stripper und mit diversen Beziehungen Schlagzeilen - zum Beispiel zu der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink. Auch sie wird im Dschungelcamp 2017 zu sehen sein.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, eine Woche vor der Show wurden die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Foto: RTL / Stempell/Skowski

Was Marc Terenzi im RTL-Dschungelcamp am meisten vermissen wird? Sein Handy. "Ich finde das eigentlich ganz schön, ohne Luxus zu leben. Aber ich werde mein Handy vermissen. Ohne Verbindung zu meiner Familie und meinen Freunden könnte ich mir vorstellen, dass das nach ein paar Tagen schwierig wird." Die Zuschauer dürfen gespannt sein. fla

