2018-02-07 07:42:22.0

Hollywood Mark Wahlberg will seinen Kindern "ein Imperium" vererben

"Das Geschäftemachen liegt mir im Blut": Schauspieler Mark Wahlberg will seinen Kindern trotz zuletzt schwächelnder Filme ein großes Vermögen hinterlassen.

Trotz zuletzt enttäuschender Erlöse an den Kinokassen ist Schauspieler Mark Wahlberg ("Deepwater Horizon") zuversichtlich, seinen Kindern ein beachtliches Vermögen vermachen zu können. "Das Geschäftemachen liegt mir im Blut. Meine Kinder sollen einmal ein Imperium erben", sagte der 46-Jährige dem Playboy. Die letzten beiden Filme mit Wahlbergs Beteiligung, "Transformers: The Last Knight" und "Deepwater Horizon" waren kommerziell hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Insgesamt stehe er dennoch gut da.

Man müsse das große Ganze im Blick behalten. "Meine Spezialität sind Filme, die nur mittelviel kosten und dann richtig Reibach machen", sagte Wahlberg. "Zwei, drei schwächelnde Blockbuster dazwischen beweisen gar nichts."

ANZEIGE

Laut dem Magazin Forbes gehörte Wahlberg 2017 mit Einnahmen von 68 Millionen US-Dollar (etwa 55 Millionen Euro) zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Zuletzt hatte Wahlberg angekündigt, seine 1,5-Millionen-Dollar-Gage für den Film "Alles Geld in der Welt" der TimesUp-Bewegung zu spenden, die sich gegen die Diskriminierung von Frauen im Filmgeschäft einsetzt. Zuvor war bekannt geworden, dass seine Gage für den Film die der weiblichen Hauptdarstellerin Michelle Williams um ein Vielfaches übertraf. (dpa)